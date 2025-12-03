Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El mejor regalo de Navidad para A Coruña: la vuelta de una de sus tascas de siempre

Os Belés vuelve este jueves con una gran reapertura

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/12/2025 19:38
David Lamas y Jose Faiado, ayer durante las pruebas previas a la apertura
David Lamas y Jose Faiado, este miércoles durante las pruebas previas a la apertura
Joaquín Abad
Si hay un local que ha sobrevivido hasta a su propia acta de defunción ese es Os Belés, la mítica tasca de la avenida de Monelos en la que el reloj se ha parado varias veces, pero nunca se ha detenido del todo. La enésima resurrección, esta vez después de un paréntesis de un año y medio, tendrá lugar este jueves, a partir de las 20.00 horas, y con la fórmula de siempre: vinos, música en directo y, sobre todo, muchos fieles a los locales de toda la vida, de esos que o bien tienen su cunca o no necesitan pedir cuando llegan a una barra.

Os Belés se encuentra actualmente en reformas

Milagro en Os Belés: la mítica tasca de A Coruña inicia su camino de vuelta

Más información

Detrás del enésimo milagro están dos empresarios con muchas noches de éxito y una legión de fieles a sus espaldas. No se conocían de casi nada, pero el destino les condenó a encontrarse, entenderse y asociarse para revitalizar un espacio que había echado la verja en julio de 2024. Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado 21 de octubre, el único camino que le quedaba por delante a la tasca es el de la reapertura. “Tú pegas conmigo y yo pego contigo”, aseguran que se dijeron el aún dueño del Bitácora de Santa Cristina, David Lamas, y, Jose Faiado, el exresponsable del local de la avenida del Ferrocarril. Llevan maquinando su vuelta desde hace casi un año. “Queremos que quien pase por esa puerta sepa que está en la casa de la felicidad, y que seamos todos clientes y amigos, porque se va a parecer mucho a O Faiado”, advierte Jose.

Os Peteras: la banda que enamoró a Roberto Tojeiro y Rosalía Mera en Os Belés

Más información

Han metido la mano en la decoración solamente para limpiar, por lo que Os Belés seguirá como un espacio de otra época en medio de la vorágine de bares para modernos que protagonizan buena parte de las aperturas. El nuevo Os Belés abrirá de lunes a viernes, y el límite lo establecen los dueños al filo de la medianoche. Quieren incentivar las comidas privadas, la vuelta al vaso de tubo y, además, mantener la el espíritu de Os Peteras, con algún guiño en forma de retorno.

