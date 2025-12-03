El Ayuntamiento de A Coruña prepara la nueva concesión para el quiosco de la plaza de Ourense

Presentación este año del nuevo proyecto de Down Experience con Amasarte Patricia G. Fraga

El Gobierno local trabaja en volver a sacar la concesión del emblemático espacio del quiosco de la plaza de Ourense, donde Down Coruña desarrollaba una iniciativa de restauración con marcado carácter social. La sociedad Down Experience SL comunicó este martes que ha iniciado el procedimiento de concurso de acreedores, tras analizar todas las alternativas posibles para garantizar la viabilidad del proyecto.

La alcaldesa, Inés Rey, lamentó este miércoles que “esta entidad haya tenido que renunciar a la concesión en una situación económica complicada, con un proyecto muy bonito e ilusionante en el inicio, y que fue incluso objeto de algún premio a las buenas prácticas en la economía social e integración”.

Ahora, el Gobierno local está trabajando “en volver a sacar esta concesión para que este espacio emblemático esté operativo lo antes posible y para que su concesión tenga también un marcado compromiso social”, aseguró, mientras añadió que “ya hemos iniciado los trabajos para poder recuperar el espacio”.

En el comunicado emitido por Down Experience SL se explica que “la empresa no ha logrado alcanzar la estabilidad necesaria para mantener su actividad. En este momento, la prioridad absoluta de la Asociación Down Coruña es garantizar una atención adecuada a las diez personas trabajadoras, dentro del marco legal y de los servicios que presta la entidad”.

Grupo de viviendas María Pita

La alcaldesa anunció los asuntos aprobados en la junta de Gobierno local, donde se adjudicó la segunda fase de las obras de reurbanización en el grupo de viviendas María Pita, en Labañou, con una inversión prevista de casi un millón de euros. Es la segunda de las cinco acciones que están planificadas para revitalizar los espacios públicos de este núcleo residencial, con actuaciones en calles como Tomás Fábregas.

El objetivo es ganar accesibilidad e implementar medidas de refuerzo de la seguridad viaria en el entorno de los bloques de viviendas. La junta de Gobierno local también dio luz verde a la salida a concurso del contrato de suministro que permitirá incorporar más de 4.100 nuevos contenedores para modernizar el sistema de recogida de basura, especialmente de la materia orgánica. De estos, 650 tendrán una capacidad de 1.800 litros cada uno, su recogida será de carga lateral y contarán con un novedoso cierre electrónico.

Licencias

En la última quincena de noviembre destacó la licencia otorgada para la construcción de 45 nuevas viviendas en el solar existente en el número 270 de la ronda de Outeiro. La inversión prevista por la empresa promotora es de 4,2 millones de euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento también aprobó los permisos necesarios para la rehabilitación integral de los números 46 y 48 de la calle Orzán, dos edificios que se destinarán a usos residenciales. “Ambos edificios están en ruinas, ante la inacción de la propiedad con respecto a sus obligaciones atendiendo a la normativa municipal”, señaló Rey. Además, Urbanismo emitió expedientes sancionadores a la propiedad este mismo año.