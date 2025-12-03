Mi cuenta

A Coruña

Así es la cesta de Navidad 2025 de Inditex: estrellas Michelin y mucho producto gourmet gallego

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/12/2025 10:40
Cesta de Navidad 2025 de Inditex
Cesta de Navidad 2025 de Inditex
Clau Fernández (TikTok)
Inditex ha empezado a repartir su cesta de Navidad 2025, una tradición que la textil coruñesa no pierde pese a que en las últimas décadas ya son pocas las empresas que siguen agasajando a empleados y colaboradores con productos propios de la época. 

En la cesta navideña de Inditex, embalada en una gran caja rayada a imitación de un regalo en colores rojo y beige, aparecen desde decoraciones a productos gourmet. 

Así, al abrir el envoltorio aparece un pequeño ratoncito para decorar el árbol de Navidad, del estilo de los que tiene a la venta Zara Home a precios desde 9,99 euros. 

Inditex apuesta por las marcas gallegas a la hora de poner en la mesa de trabajadores y colaboradores productos gourmet como el hummus de Calabizo (Nigrán), las sardinas en aceite de Ar de Arte (Malpica), el paté de centollo y buey de mar de La Curiosa (Pontevedra), unos bombones de pistacho del restaurante Estrella Michelín Retiro da Costiña (Santa Comba), las Maruxas de Nata de San Sadurniño, nueces de la Despensa D'Lujo de Coristanco, unas setas portobello al ajillo de Mare Monte (Pontevedra), una botella de aceite virgen extra de la ourensana Aceites Abril o los mejillones en escabeche de Fish and Chic, del grupo Pereira de Vigo

No faltan tampoco los productos navideños 100%, como los turrones de la alicantina Picó, el clásico Jijona, de chocolate con almendras y duro, las moscovitas de la confitería Rialto de Madrid, polvorones de Estepa o una lata con el pollo navideño galo celta de Petra Mora, en edición limitada. 

El chocolate negro con sal, un chorizo de bellota ibérico y un salchichón de Isidro González Revilla o un queso curado de la quesería Quevedo completan la parte de comida de la cesta de Inditex, que se cierra con tres bebidas para poner en la mesa navideña: un champán Malard y un vino tinto y un godello de la bodega riojana Marqués de Riscal.

