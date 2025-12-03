Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abrir un local de hostelería en el corazón de la ciudad de cristal: 7.500 euros al mes

En plena avenida de La Marina, el bajo del antiguo Pier se alquila desde hace poco más de un mes

Lara Fernández
Lara Fernández
03/12/2025 07:23
El bajo en alquiler del número 10 de la avenida de La Marina
El bajo en alquiler del número 10 de la avenida de La Marina
Patricia G. Fraga
Es el bajo destinado a hostelería más exclusivo de todos los que están en alquiler. En plena avenida de La Marina, bajo los ventanales que acuñan el nombre de la ciudad de cristal, el número 10 se encuentra vacío desde hace más de un mes, cuando su anterior ocupante, el Pier, cesó su actividad después de seis años.

El local, disponible en la plataforma inmobiliaria Idealista, se oferta a todo aquel que quiera emprender un nuevo negocio hostelero. El precio, 7.500 euros al mes. Con 162 metros cuadrados construidos, el bajo, reformado de forma integral en 2015, se distribuye en dos plantas.

La inmobiliaria Navar, encargada de la operación, resalta el hecho de que el espacio esté ubicado en “uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, en plena avenida de La Marina”. Construido en el año 1930, “el edificio se distingue por mantener los elementos característicos de la época: pórticos de piedra, balcones y las famosas galerías”. En el anuncio se indica que el local, que fusiona “modernidad y tradición”, está “prácticamente acondicionado para iniciar cualquier actividad de hostelería”. No obstante, es necesario “instalar la cocina y los equipos propios de la actividad”.

Pero uno de los puntos fuertes de este bajo es, como los de todo su entorno, su terraza. Ya sea en los soportales o en la propia explanada de la calle, no hay día de primavera o verano en el que las mesas de estos locales estén vacías.

En el resto de la zona, los precios del arrendamiento de locales hosteleros en la calle Riego de Agua oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros al mes. A escasos metros, en la esquina de Riego de Agua con Luchana, otro bajo sigue vacío desde hace tiempo. Se trata del Bocanegra, que ocupó en su día el lugar de La Barra.

Por ello, esta pequeña ‘manzana’ se erige como una oportunidad única para nuevos negocios que quieran comenzar una vida en pleno corazón de A Coruña. 

