A Coruña sufrirá cuatro huelgas de transporte durante el mes de diciembre

Fotografía de un autobús de la empresa Arriva El Ideal Gallego

Los sindicatos CIG, UGT y CCOO anunciaron este miércoles la convocatoria de cuatro jornadas de huelga en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña ante el estancamiento de la negociación del convenio colectivo.

Con un mensaje rotundo, "el 5 de diciembre no habrá servicio de autobús", las organizaciones sindicales denunciaron el "secuestro patronal"de la negociación y avanzaron que las movilizaciones continuarán durante todo el més de diciembre.

Los paros, aprobados por unanimidad en las asambleas de trabajadores, se celebrarán los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre y afectarán a todo el servicio provincial, con la excepción de la Compañía de Tranvías de A Coruña, que cuenta con su propio convenio.

Además, para dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones, el personal se concentrará este viernes frente a las estaciones de autobús de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.

Los sindicatos advierten que, si no se producen avances, tras las fiestas navideñas convocarán una huelga indefinida hasta lograr un convenio “digno, con subidas salariales decentes y mejoras reales en las condiciones de trabajo”.

El portavoz de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López Rei, criticó que el convenio provincial, que afecta a unas 3.000 personas, lleva cuatro años paralizado debido al inmovilismo empresarial. Según denunció, la patronal solo ha puesto sobre la mesa “un miserable incremento del 1,2% para 2025”, sin abordar el resto de aspectos laborales.

López Rei aseguró que el convenio está obsoleto y superado por la legislación vigente, especialmente en materia de control horario y conciliación. Por ello, una de las principales demandas es regular la jornada a disposición de la empresa y adaptar el texto normativo a las exigencias actuales.

Las reivindicaciones económicas incluyen un aumento salarial digno, tras la congelación de 2025, y la inclusión de una cláusula de revisión conforme al IPC real “para garantizar el poder adquisitivo ante el encarecimiento de la vida”.

Asimismo, los sindicatos reclaman la actualización de los permisos para facilitar la conciliación y el acceso a la jubilación parcial mediante acuerdo colectivo.

López Rei denunció especialmente la situación del personal acompañante en el transporte escolar, “un colectivo altamente feminizado y precarizado”, con contratos de apenas 114 minutos diarios y sueldos de 250 euros, lo que calificó de “condiciones de esclavitud”.