Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

3 de diciembre de 1992, el día que A Coruña despertó teñida de negro

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/12/2025 13:22
Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992
Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

No habían dado aún las cinco de la madrugada del 3 de diciembre de 1992 cuando un barco griego encallaba frente a la Torre de Hércules. Los coruñeses, la mayoría aún entre las sábanas, aún no sabían entonces que se avecinaba una de las peores catástrofes medioambientales de la ciudad. Tampoco sabían el nombre del barco, pero pronto iba a quedar grabado en la historia herculina. Era el 'Mar Egeo'

La última tragedia marítima que logró evitar el Puerto Exterior de A Coruña

Más información

Olas de hasta seis metros de altura complicaban la navegación frente a la costa de A Coruña y, con nula visibilidad, el carguero zozobró y terminó dirigiéndose directamente a las rocas de la Torre de Hércules. 

Portada de la edición especial lanzada por El Ideal Gallego tras el naufragio del 'Mar Egeo'
Portada de la edición especial lanzada por El Ideal Gallego tras el naufragio del 'Mar Egeo'
Archivo El Ideal Gallego

El buque empezó a explotar sobre las diez de la mañana cuando todavía había tripulantes a bordo y una nube se expandió por el cielo coruñés, dejando toda la ciudad bajo un manto de negrura. 

Las cinco tragedias marítimas recientes cercanas a la costa coruñesa: del Erkovit al Prestige

Más información

Parte de las casi 80.000 toneladas de crudo a bordo ardieron y se derramaron en el mar, mientras los coruñeses veían como la ciudad quedaba totalmente cubierta de humo. 

Incluso 300 vecinos de la zona de Adormideras tuvieron que ser desalojados y los centros educativos de la zona suspendieron las clases, tanto el propio día, como al siguiente. 

Imagen del 'Mar Egeo' embarrancado en las rocas de la Torre de Hércules
Imagen del 'Mar Egeo' embarrancado en las rocas de la Torre de Hércules
Archivo El Ideal Gallego

En un momento en el que internet era todavía una quimera, los medios de comunicación escritos lanzaron ediciones especiales durante la tarde, como el caso de El Ideal Gallego, que agotó los ejemplares lanzados a partir de las 18.00 horas. Radios y televisiones seguían el minuto a minuto y la imagen de la Torre de Hércules oculta bajo el manto de la nube negra de crudo cruzó fronteras a través de las pantallas. 

Diez años del “Prestige”: el desprestigio de unos cuantos políticos

Más información

El desastre ecológico del 'Mar Egeo' se situó entre los más importantes del mundo, junto otro de infausto recuerdo en A Coruña, el del naufragio del 'Urquiola' en 1976, cuando todavía faltaban muchos años para que Galicia viviese la catástrofe del 'Prestige'.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vestido semitransparente

Los cinco fichajes de Mango Outlet que resolverán tus looks navideños (y ninguno supera los 30 euros)
Lara Fontela
Modelo Ojén en color lima

Cómo han evolucionado las gafas que dominaron los 60, 70 y 90
Redacción
El ideal gallego

A Coruña sufrirá cuatro huelgas de transporte durante el mes de diciembre
Redacción
Reunón de la Oficina Tecnolóxico-Industrial de la Cámara de A Coruña

El presupuesto de la Oficina Industrial de la Cámara de A Coruña alcanza los 113.000 euros
Iván Aguiar