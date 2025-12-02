Vueling se une al Travel Tuesday, el considerado mejor día del año para comprar billetes de avión baratos, con una oferta exprés que permitirá viajar desde A Coruña por precios desde 12 euros.

El aeropuerto de A Coruña volverá a volar a Bilbao durante el cierre de Lavacolla Más información

La promoción será válida para billetes con descuento para volar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, explican desde la aerolínea, que pretende "con esta iniciativa, reforzar el compromiso de ofrecer una conectividad accesible y flexible, acercando a los viajeros a nuevas experiencias".

Así, la aerolínea dispone en su web de ofertas que permiten viajar a Londres con un precio que parte de los 12 euros, mientras que se puede volar desde Alvedro a Barcelona con billetes que cuestan a partir de los 15 euros.