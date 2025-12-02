A Coruña
Vueling lanza una oferta exprés para volar desde A Coruña por solo 12 euros
Vueling se une al Travel Tuesday, el considerado mejor día del año para comprar billetes de avión baratos, con una oferta exprés que permitirá viajar desde A Coruña por precios desde 12 euros.
La promoción será válida para billetes con descuento para volar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, explican desde la aerolínea, que pretende "con esta iniciativa, reforzar el compromiso de ofrecer una conectividad accesible y flexible, acercando a los viajeros a nuevas experiencias".
Así, la aerolínea dispone en su web de ofertas que permiten viajar a Londres con un precio que parte de los 12 euros, mientras que se puede volar desde Alvedro a Barcelona con billetes que cuestan a partir de los 15 euros.