El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Un puente de diciembre pasado por nieve en el área de A Coruña?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/12/2025 11:11
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre
Personas se protegen de la lluvia en A Coruña
Patricia G. Fraga
Después de un domingo tranquilo y un inicio de lunes soleado, el frente que las agencias meteorológicas habían previsto para A Coruña y su área irrumpió con fuerza a partir de la tarde dejando en pocas horas acumulados de más de diez litros de lluvia por metro cuadrado.

Empezaba diciembre con el mismo tiempo que A Coruña sufrió todo noviembre: con mucha lluvia. Ante una sensación de que 'llueve sobre mojado', los coruñeses se preguntan qué tiempo hará de cara al puente de diciembre que se avecina. 

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña se prepara para el invierno tras cerrar el noviembre con más días de lluvia de la década

La masa polar que está dejando este martes mucho frío en A Coruña y su área, con temperaturas que en algunas zonas interiores llegaron a los 6 grados y que en lo que va de jornada poco han conseguido superar los 10, dará paso este miércoles a una situación de más calma. Pero será casi un espejismo, según apuntan los expertos meteorólogos. 

Arco iris en la bahía del Orzán este martes
Arco iris en la bahía del Orzán este martes
Víctor Seoane

El paso de un frente frío este jueves, 5 de diciembre, dejará un tiempo muy invernal tanto en Galicia como en la zona cantábrica, hasta el punto de que la nieve podría caer en lugares por debajo de los 1.000 metros, señalan desde MeteoRed. Su mapa de predicción de nieve acumulada muestra la posibilidad de que los copos lleguen a cuajar en las zonas más altas del área coruñesa. ¿Y dónde están estas zonas altas? Sobre todo, en el entorno de Curtis. Puntos como Pena Grande da Revolta o el Monte Nabeira rozan los 600 metros de altura y pueden convertirse, según los informes meteorológicos, en los lugares en los que se pueda ver la nieve en el área coruñesa si se mantienen las condiciones previstas. 

Una de las últimas grandes nevadas en Curtis fue en febrero de 2023, cuando la localidad se despertó de color blanco gracias a la combinación de las bajas temperaturas y la lluvia.

Mientras llega el final de la semana y su posible nevada en el área coruñesa, la ciudad y su comarca siguen este martes y miércoles instaladas en la alerta naranja en el mar, que deja oleaje de hasta seis metros de altura. Además, a partir de las seis de la tarde del miércoles se activará también la alerta amarilla por fuertes vientos en la zona costera.

La costa gallega vuelve a estar en alerta naranja a partir del martes

