Rey, sobre Medicina: "Es una posición tremendamente egoísta"

La alcaldesa, Inés rey, denostó ayer la situación de l carrea de Medicina, tras el acuerdo aprobado por unanimidad en el Consello de Goberno de la UDC que deja a A Coruña sin facultad al menos hasta 2029. "Es evidente que se ha caído el castillo de naipes que habían montado en torno a una posición tremendamente egoísta que es mantener la Facultad de Medicina únicamente en Santiago dejando fuera del sistema universitario gallego a miles de estudiantes que quieren hacer Medicina y no tienen a dónde ir a la universidad pública de nuestra comunidad".

"Se confirma lo que llevo diciendo semanas. No me fiaba del pacto de descentralizacion. Espero que esto haga reflexionar a los que confiaron en la palabra de la Xunta que, evidentemente, o tiene ningún valor". Considera que a la Xunta no le interesan los dos grandes polos de la comunidad autónoma: A Coruña y Vigo. "Esa posición que mantienen casi de privilegios medievales es arcaica, egoísta, sin ningún motivo objetivo".