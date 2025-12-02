La primera reforma en 100 años del tren A Coruña-Ferrol, bloqueada a la espera de un informe jurídico

Protesta de los vecinos de Cortiñán (Begondo) contra la obra prevista en la línea de tren A Coruña-Ferrol Germán Barreiros

El proyecto para realizar la primera obra de calado en 100 años en la línea de tren que enlaza A Coruña con Ferrol, el conocido como baipás de Infesta, está bloqueado a la espera de un informe jurídico. Así lo revela el Gobierno central en respuesta a una pregunta formulada por los diputados Verónica Casal, Rosa Gallego, José Manuel Rey Varela y Manuel Ruiz, del PP.

El Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez explica que la actuación para mejorar esta infraestructura ferroviaria cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable (con lo que podría continuar con su tramitación) y que el problema que impide su avance es, según expone, que el Ayuntamiento de Bergondo, con alcaldesa del PSOE, ha expresado su “disconformidad” con la obra.

Los 150 años de Betanzos-Norte, la estación donde empezó el viaje que transformó Infesta Más información

Ante esta situación, el Estado afirma que analizará “todas las alegaciones presentadas” respecto al proyecto y que “solicitará” un “informe a la Abogacía del Estado” para que indique “si la tramitación ha sido conforme a derecho”. “Una vez sea emitido dicho informe, se podrá proceder a la aprobación definitiva del estudio informativo, para posteriormente redactar los proyectos y ejecutar las obras por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”, asegura.

Tiempo de viaje

A Coruña y Ferrol reclaman desde hace años mejoras en el tendido ferroviario que enlaza ambas ciudades. La respuesta del Gobierno central para atender esta vieja reivindicación llegó con la puesta en marcha de un proyecto para crear un baipás de Infesta (Betanzos), con el objetivo de reducir los tiempos de viaje al suprimir la maniobra de cambio de sentido que todos los trenes deben efectuar en este punto en la actualidad.

A pesar de las múltiples reclamaciones, el proyecto ha dado pasos muy lentamente. El Ministerio de Transportes contrató a una empresa en 2019 para redactar el proyecto de trazado y obtuvo el visto bueno de Transición Ecológica en 2021.

El baipás de Infesta es una actuación con la que se pretende eliminar el cambio de sentido que los trenes deben efectuar al llegar a este apeadero. Esto obliga al maquinista a cambiar de cabina, una operación que requiere de casi cinco minutos.

Esta obra será la primera modificación de trascendencia en la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol desde su inauguración, en 1913. El recorrido tiene una longitud de 79,8 kilómetros. El tramo entre la urbe herculina y Betanzos entró en servicio en 1875 y el que discurre hasta Ferrol empezó a funcionar en 1913.

Protesta

Ferrol acogió el pasado domingo una multitudinaria protesta para exigir a las administraciones públicas un tren del siglo XXI, que sea competitivo, público y sostenible.

El regidor ferrolano, José Manuel Rey (PP), declaró que no se “puede explicar” que el desplazamiento en ferrocarril de A Coruña a Santiago dure “28 minutos”, mientras que el de Ferrol a A Coruña tarda “una hora y cuarto” y también criticó que las demás grandes ciudades de Galicia tengan estación intermodal o su proyecto en marcha, a diferencia de la ferrolana.

Además, afeó que el plan para el baipás del municipio de Betanzos “siga parado por decisiones políticas” y valoró la importancia de la unidad política y ciudadana. “Queremos tener ferrocarril, esta comarca tiene futuro y no hay ninguna duda de que el tren está cambiando las comunicaciones en toda España, queremos ser iguales”, remarcó.