Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 2 de diciembre?

Mercado navideño en María Pita Quintana

La ciudad herculina continúa encendiendo la magia de la Navidad con una agenda cargada de actividades para todas las edades. Este martes, vecinos y visitantes podrán disfrutar del ambiente festivo en uno de los principales puntos de encuentro de estas fechas: el Mercado de Navidad de María Pita que abre sus puertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hosteleríacon artesanía, gastronomía y propuestas culturales.

Además, en los jardines de Méndez Núñez está el rincón de atracciones para los más pequeños, con camas elásticas, coches de choque o el tren de Papá Noel como grandes reclamos.

Otro mercadillo es el que propone Marineda City, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración instalado en su plaza exterior.

Para quienes busquen un plan cultural, la ciudad propone una visita guiada a la Casa Museo María Pita, donde conocer de cerca la historia de la heroína coruñesa y su papel en la defensa de la ciudad frente a la Armada inglesa en 1589. Un recorrido ideal para quienes deseen combinar tradición, historia y patrimonio dentro del marco de la celebración navideña a partir de las 19.00 horas.

En el área está ya abierta la pista de hielo de Oleiros, situada en la Polideportiva de la avenida de la II República de Perillo. Su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.