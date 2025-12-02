Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 2 de diciembre?

Belén Cebey
Belén Cebey
02/12/2025 07:00
Permanecerá en la plaza hasta el 2 de enero
Mercado navideño en María Pita
Quintana
La ciudad herculina continúa encendiendo la magia de la Navidad con una agenda cargada de actividades para todas las edades. Este martes, vecinos y visitantes podrán disfrutar del ambiente festivo en uno de los principales puntos de encuentro de estas fechas: el Mercado de Navidad de María Pita que abre sus puertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hosteleríacon artesanía, gastronomía y propuestas culturales.

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

Además, en los jardines de Méndez Núñez está el rincón de atracciones para los más pequeños, con camas elásticas, coches de choque o el tren de Papá Noel como grandes reclamos.

Atracciones navideñas en Méndez Núñez

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez

Más información

Otro mercadillo es el que propone Marineda City, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración instalado en su plaza exterior.

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

Para quienes busquen un plan cultural, la ciudad propone una visita guiada a la Casa Museo María Pita, donde conocer de cerca la historia de la heroína coruñesa y su papel en la defensa de la ciudad frente a la Armada inglesa en 1589. Un recorrido ideal para quienes deseen combinar tradición, historia y patrimonio dentro del marco de la celebración navideña a partir de las 19.00 horas.

En el área está ya abierta la pista de hielo de Oleiros, situada en la Polideportiva de la avenida de la II República de Perillo. Su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.

Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña

Más información
