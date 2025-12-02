Luces y 'apagones' en la Navidad de A Falperra

Alumbrado de Doctor Fleming Carlota Blanco

La Navidad ha empezado en el barrio de A Falperra, pero lo ha hecho, como dice el tópico, con luces y sombras. Porque si bien el alumbrado que ha destinado el Ayuntamiento a la zona ha satisfecho a los vecinos, hay un reducto, en la calle Doctor Fleming, donde miran con tristeza hacia las guirnaldas.

"Ya el año pasó igual. Todo alrededor, en Médico Durán, Juan Castro Mosquera, Pla y Cancela, tienen todo encendido, y aquí no", se queja una de las residentes en la zona. El problema no es que no haya luces, que las hay, sino que no se encienden.

El viernes esperaron al momento oficial en el que el exdeportivista Bebeto accionó el botón que activaba todo el lucerío de A Coruña, pero en Doctor Fleming siguió reinando la oscuridad.

Tuvieron paciencia también durante el sábado y el domingo, pero las luces siguieron sin funcionar.

"Nosotros pagamos como todos, no sé por qué no se iluminan. Ya el año pasado estaban colocadas y no se encendieron", asegura una de las vecinas de Doctor Fleming.

Para intentar solucionarlo, desde la asociación de vecinos, su presidente, Jaime Suárez, se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para avisarles de que las guirnaladas de la calle no están funcionando correctamente. "Quizá sea solo un problema de ajuste de los horarios de los alumbrados", elucubra pensando en las posibles causas de este 'apagón'.

Porque, además, este año en A Falperra se muestran muy contentos con las luces de Navidad que les han instalado desde el Ayuntamiento, sobre todo con el arco que se ha colocado delante del mercado de Santa Lucía, ahora en fase de obras para su reforma definitiva.

Los vecinos también contarán dentro de poco con un extra de luces, comenta Jaime Suárez. Y es que, igual que ya hicieron el año pasado, "con gran éxito", hasta 80 comercios de A Falperra encenderán también una iluminación especial que dará "más vida aún" al barrio, y que incluirá decoraciones como el gran árbol que presidirá las escaleras de Mestro Clavé.