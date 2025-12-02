Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Luces y 'apagones' en la Navidad de A Falperra

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/12/2025 06:00
Alumbrado de Doctor Fleming
Alumbrado de Doctor Fleming
Carlota Blanco
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Navidad ha empezado en el barrio de A Falperra, pero lo ha hecho, como dice el tópico, con luces y sombras. Porque si bien el alumbrado que ha destinado el Ayuntamiento a la zona ha satisfecho a los vecinos, hay un reducto, en la calle Doctor Fleming, donde miran con tristeza hacia las guirnaldas. 

"Ya el año pasó igual. Todo alrededor, en Médico Durán, Juan Castro Mosquera, Pla y Cancela, tienen todo encendido, y aquí no", se queja una de las residentes en la zona. El problema no es que no haya luces, que las hay, sino que no se encienden. 

El viernes esperaron al momento oficial en el que el exdeportivista Bebeto accionó el botón que activaba todo el lucerío de A Coruña, pero en Doctor Fleming siguió reinando la oscuridad. 

Bebeto, en el balcón del Ayuntamiento

Un baño de nostalgia enciende la Navidad de A Coruña más deportivista

Más información

Tuvieron paciencia también durante el sábado y el domingo, pero las luces siguieron sin funcionar. 

Galería

Encendido de luces de Navidad en A Coruña con Bebeto

Navidada A CoruñaVer más imágenes

"Nosotros pagamos como todos, no sé por qué no se iluminan. Ya el año pasado estaban colocadas y no se encendieron", asegura una de las vecinas de Doctor Fleming. 

Para intentar solucionarlo, desde la asociación de vecinos, su presidente, Jaime Suárez, se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para avisarles de que las guirnaladas de la calle no están funcionando correctamente. "Quizá sea solo un problema de ajuste de los horarios de los alumbrados", elucubra pensando en las posibles causas de este 'apagón'. 

Porque, además, este año en A Falperra se muestran muy contentos con las luces de Navidad que les han instalado desde el Ayuntamiento, sobre todo con el arco que se ha colocado delante del mercado de Santa Lucía, ahora en fase de obras para su reforma definitiva. 

Los vecinos también contarán dentro de poco con un extra de luces, comenta Jaime Suárez. Y es que, igual que ya hicieron el año pasado, "con gran éxito", hasta 80 comercios de A Falperra encenderán también una iluminación especial que dará "más vida aún" al barrio, y que incluirá decoraciones como el gran árbol que presidirá las escaleras de Mestro Clavé.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Permanecerá en la plaza hasta el 2 de enero

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 2 de diciembre?
Belen Cebey
Miluca Rodríguez y Alejandro Lois montan cada año en su casa una representación de más de doce metros cuadrados

Un matrimonio de Oleiros exhibe en su casa un belén al aire libre de cerca de 12 metros cuadrados
Noelia Díaz
Nelson, en el teatro Colón

Edward Nelson | “En España se ama la ópera: disfruto cantando aquí como en ningún sitio”
Jorge Riveiro
Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña se prepara para el invierno tras cerrar el noviembre con más días de lluvia de la década
Dani Sánchez