El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los participantes en los programas de ocio de A Coruña se quedan sin su viaje anual al extranjero

El BNG pregunta al Ayuntamiento por la decisión "unilateral" de suprimir esta salida 

Redacción
02/12/2025 12:50
El Fórum Metropolitano, junto al Ágora, acogen los programas municipales
"Sen ningún tipo de explicación nin de consulta previa ás persoas usuarias, o Goberno Local decidiu suprimir este ano a viaxe cultural ao estranxeiro coa que desde hai anos se puña o ramo aos programas de lecer que se realizan no Fórum Metropolitano e no Ágora", denuncia el BNG de A Coruña

Ante esta circunstancia, la concejala Mercedes Queixas ha registrado varias preguntas por escrito y un ruego oral para su lectura en el Pleno de diciembre por medio del cual insta al Gobierno de Inés Rey a que hable con los usuarios del programa y reconsidere la anulación de estos viajes.

Trece coruñeses con Beca USA se quedan sin viaje a pocos días de empezar el curso

Estas salidas, que se realizan desde hace 18 años, no suponen ningún coste para el Ayuntamiento, explica el Bloque, "sendo que as usuarias son as que se fan cargo dos custos e a súa avaliación sempre foi moi positiva".

"Cómpre salientar que persoas usuarias destes programas dirixíronse por escrito á alcaldesa e presidenta do IMCE para lle comunicar que consideraban inexplicábel esta decisión", aseguran desde el Bloque.

