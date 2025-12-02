Los participantes en los programas de ocio de A Coruña se quedan sin su viaje anual al extranjero

El Fórum Metropolitano, junto al Ágora, acogen los programas municipales

"Sen ningún tipo de explicación nin de consulta previa ás persoas usuarias, o Goberno Local decidiu suprimir este ano a viaxe cultural ao estranxeiro coa que desde hai anos se puña o ramo aos programas de lecer que se realizan no Fórum Metropolitano e no Ágora", denuncia el BNG de A Coruña.

Ante esta circunstancia, la concejala Mercedes Queixas ha registrado varias preguntas por escrito y un ruego oral para su lectura en el Pleno de diciembre por medio del cual insta al Gobierno de Inés Rey a que hable con los usuarios del programa y reconsidere la anulación de estos viajes.

Estas salidas, que se realizan desde hace 18 años, no suponen ningún coste para el Ayuntamiento, explica el Bloque, "sendo que as usuarias son as que se fan cargo dos custos e a súa avaliación sempre foi moi positiva".

"Cómpre salientar que persoas usuarias destes programas dirixíronse por escrito á alcaldesa e presidenta do IMCE para lle comunicar que consideraban inexplicábel esta decisión", aseguran desde el Bloque.