Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta acusa a la USC de romper el acuerdo para descentralizar Medicina y avisa de que habrá consecuencias

Efe
02/12/2025 12:59
Los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, junto a representantes de las tres universidades, participan en la reunión del consejo para la coordinación de la docencia clínica en Galicia
Los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, junto a representantes de las tres universidades, participan en la reunión para la coordinación de la docencia clínica
EFE
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha advertido este martes a la Universidad de Santiago (USC), a la que ha acusado de "romper el acuerdo" para la docencia de Medicina en Galicia, de las consecuencias de mantener esa decisión.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, Rodríguez ha afirmado que el número de plazas de primer curso, entre 300 y 400 al año actualmente, no aumentaría y que la Xunta no aportaría más recursos a pesar de que saliesen adelante las facultades propuestas por las Universidades de A Coruña y de Vigo.

Mesa de docencia clínica

Rey, sobre Medicina: "Es una posición tremendamente egoísta"

Más información

Según el conselleiro, las universidades están "en tiempo de descuento" para lograr un acuerdo sobre la docencia descentralizada de Medicina e integrar de forma efectiva en el sistema tanto a los profesionales como los recursos.

"Ahora estamos en una situación compleja, difícil, porque una de las partes (la USC) rompió el acuerdo. Y quiero dejar cosas claras para que quien tenga que tomar la decisión sea consciente del escenario y del camino a donde nos llevaría el rechazo de un acuerdo que fue fruto de un largo proceso, de debates y de cesiones entre las tres universidades y la Xunta", ha insistido Rodríguez.

El responsable de Educación ha insistido en que un desacuerdo entre las universidades y la futura implantación de otras dos facultades -en caso de ser autorizadas y de cumplir todos los requisitos- no conllevaría "ni más plazas de oferta en primero, sino que habrá las mismas -entre 300 y 400- y habrá también un reparto de la financiación", ha destacado.

Para Rodríguez, que continúa de este modo con la advertencia hecha ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hay que ser "muy claro y muy nítido" para explicar las consecuencias de un posible desacuerdo, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de las universidades, ya que si bien el Gobierno gallego respeta su autonomía, un principio constitucional; también hay que tener en cuenta que se financian con recursos públicos.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, durante la reunión del Consello da Xunta

Rueda espera que la USC arregle sus “discrepancias” sobre Medicina

Más información

El conselleiro ha recordado que montar una facultad nueva "no es un proceso automático", sino que es un proceso "muy complejo", y ha insistido en que en su opinión aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo, a pesar de estar "en tiempo de descuento", por lo que ha urgido a la USC, "que rompió el acuerdo", ha dicho, a ser consciente de las consecuencias.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pleno de A Coruña del mes de noviembre

El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"
Redacción
Representantes del Chuac que recibieron la distinción de plata por su labor en la prevención de la osteoporosis

El Chuac recibe una distinción por su trabajo en la prevención de las enfermedades relacionadas con la osteoporosis
Redacción
La asesina de ancianas, Remedios Sánchez Sánchez conocida como la "matayayas", cuando fue detenida en Barcelona

La 'matayayas' se niega a declarar por el asesinato de una nonagenaria en A Coruña
Noela Rey Méndez
Detalle del sistema de vigilancia de última generación presentado

Así son los equipos de vigilancia aérea antiincendios de última generación que Abanca y Afundación entregarán a la Xunta
Iván Aguiar