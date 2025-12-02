La Xunta acusa a la USC de romper el acuerdo para descentralizar Medicina y avisa de que habrá consecuencias

Los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, junto a representantes de las tres universidades, participan en la reunión para la coordinación de la docencia clínica EFE

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha advertido este martes a la Universidad de Santiago (USC), a la que ha acusado de "romper el acuerdo" para la docencia de Medicina en Galicia, de las consecuencias de mantener esa decisión.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, Rodríguez ha afirmado que el número de plazas de primer curso, entre 300 y 400 al año actualmente, no aumentaría y que la Xunta no aportaría más recursos a pesar de que saliesen adelante las facultades propuestas por las Universidades de A Coruña y de Vigo.

Según el conselleiro, las universidades están "en tiempo de descuento" para lograr un acuerdo sobre la docencia descentralizada de Medicina e integrar de forma efectiva en el sistema tanto a los profesionales como los recursos.

"Ahora estamos en una situación compleja, difícil, porque una de las partes (la USC) rompió el acuerdo. Y quiero dejar cosas claras para que quien tenga que tomar la decisión sea consciente del escenario y del camino a donde nos llevaría el rechazo de un acuerdo que fue fruto de un largo proceso, de debates y de cesiones entre las tres universidades y la Xunta", ha insistido Rodríguez.

El responsable de Educación ha insistido en que un desacuerdo entre las universidades y la futura implantación de otras dos facultades -en caso de ser autorizadas y de cumplir todos los requisitos- no conllevaría "ni más plazas de oferta en primero, sino que habrá las mismas -entre 300 y 400- y habrá también un reparto de la financiación", ha destacado.

Para Rodríguez, que continúa de este modo con la advertencia hecha ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hay que ser "muy claro y muy nítido" para explicar las consecuencias de un posible desacuerdo, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de las universidades, ya que si bien el Gobierno gallego respeta su autonomía, un principio constitucional; también hay que tener en cuenta que se financian con recursos públicos.

El conselleiro ha recordado que montar una facultad nueva "no es un proceso automático", sino que es un proceso "muy complejo", y ha insistido en que en su opinión aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo, a pesar de estar "en tiempo de descuento", por lo que ha urgido a la USC, "que rompió el acuerdo", ha dicho, a ser consciente de las consecuencias.