La 'matayayas' se niega a declarar por el asesinato de una nonagenaria en A Coruña

La asesina de ancianas, Remedios Sánchez Sánchez conocida como la "matayayas", cuando fue detenida en Barcelona 'Crímenes' (Movistar Plus+)

Remedios Sánchez Sánchez, conocida como la 'Matayayas', se ha negado a declarar este martes ante la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 que instruye la causa por la muerte violenta de una nonagenaria en A Coruña el pasado mes de octubre.

Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de A Coruña detuvieron en el módulo de mujeres del centro penitenciario de Teixeiro a Remedios Sánchez, una conocida asesina en serie condenada por varios crímenes contra personas mayores.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jueza la convocó para este martes para prestar declaración en calidad de investigada a la presunta responsable del homicidio o muerte violenta de una anciana en A Coruña el pasado mes de octubre. La mujer, que fue trasladada desde un centro penitenciario, se ha acogido a su derecho a no declarar.

En la vista han estado presentes representantes de la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida, y la defensa, pero ninguno de ellos ha solicitado medidas cautelares dada la actual situación penitenciaria de la investigada, que se encuentra encarcelada.

La 'matayayas' fue la causante de una ola de pánico que aterrorizó a la ciudad de Barcelona en 2006. Su modus operandi era acercarse a mujeres mayores, a las que buscaba deliberadamente, para tratar de ganarse su confianza. La primera de sus víctimas fue Pepita, una mujer de 83 años, que vivía sola y a la que asfixió el 10 de junio de 2006. Unos días después intentó repetir suerte con otras víctimas que, por suerte, no murieron en el ataque. El 28 de junio, se cobró una nueva víctima mortal, Adelaida, de 96 años, a la que golpeó y estranguló hasta que murió. El 1 de julio, en un nuevo ataque, estranguló a María, de 76 años. La asfixia era el modo habitual con el que terminaba con sus víctimas.

Por todo ellos fue condenada a 144 años de cárcel por varios asesinatos, tentativas de asesinato y robos, pero cumplida una cuarta parte de su sentencia, fue trasladada a Teixeiro, dado que está más cerca de su hogar natal, en Boimorto.

El último de los crímenes que, supuestamente, ha protagonizado la 'Matayayas' es el de una nonagenaria que vivía en la avenida de Monelos y que apareció sin vida en su domicilio. Después de detectar que de la vivienda faltaba dinero, la autopsia desveló que la muerte había sido violenta y la investigación acabó llevando hasta Remedios Sánchez, quien habría cometido el crimen durante uno de sus permisos carcelarios.