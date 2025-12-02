Exterior de Palexco, durante la cumbre hispano-alemana de 2022 Pedro Puig

Xunta de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña y Autoridad Portuaria firmaban hace 25 años el convenio para la construcción del actual Palexco, un pacto que mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy de 2000. Los ganaderos gallegos sufrían entonces las consecuencias del mal de las ‘vacas locas’, con unas pérdidas millonarias. La edición del 2 de diciembre de 1950, 75 años atrás, estuvo marcada por un trágico siniestro ocurrido en Cambre, donde un niño cayó al río y acabó perdiendo la vida debido a las graves heridas que sufrió al quedar aprisionado en la rueda de un molino. Hace cien años, a estas alturas de 1925, los trabajadores de la Compañía de Tranvías reivindicaban mejoras salariales.

Sábado, 2 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Luz verde para la construcción del nuevo palacio de congresos coruñés

El palacio de congresos que se adueñará del corazón de los Cantones supondrá un impacto económico de 1.500 millones de pesetas anuales. El edificio –que ayer, 1 de diciembre de 2000, recibió luz verde en virtud de un convenio de colaboración entre Xunta, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento– será una realidad en el verano de 2003. El proyecto, incluido en el Plan Especial del Puerto, transformará la zona de arriba a abajo. La nueva sede para la celebración de actividades congresuales pondrá la guinda a un pastel que llevará de todo: desde cines, a salas de exposiciones y centros comerciales. Las tres administraciones invertirán 2.500 millones. El resto –­el coste asciende a los 5.600 millones– será asumido por los inversores privados que exploten las instalaciones.

Mientras tanto, los ganaderos gallegos cifraron en 600 millones de pesetas sus pérdidas en la última semana por las ‘vacas locas’. Fuentes del sector aseguraron que si no se toman medidas la mayoría de las explotaciones podrían tener que cerrar sus puertas en un plazo de sólo quince días. El Consejo de Ministros aprobó ayer una partida de 2.417 millones para la financiación íntegra del coste de los test que deben superar todas las reses de más de 24 meses que se sacrifiquen en España a partir del 1 de enero de 2001.

Sábado, 2 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Muere un niño de un año tras caer al río en Cambre

En las primeras horas de la tarde de ayer, 1 de diciembre de 1950, se cayó al agua en un río que pasa por Santa María de Vigo, en Cambre, el niño de 21 meses José Luis Moar Cañás, y tuvo la desgracia de ser arrastrado por la corriente hasta el cubo de un molino allí existente, y después de ser introducido en el tubo conductor quedó aprisionado en un hierro de la rueda del molino, donde se produjo heridas fuertemente contusas. Fue trasladado en un automóvil a La Coruña y poco después de las tres de la tarde ingresaba en la Casa de Socorro de Santa Lucía, donde se le hizo la cura de urgencia, y se calificó su estado de gravísimo.

Acto seguido fue llevado al Hospital Municipal para ser sometido a una delicada intervención quirúrgica y horas más tarde falleció en dicho Centro a causa de las horribles heridas sufridas en el desgraciado accidente.

Miércoles, 2 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Conflicto por los sueldos del personal de Tranvías

Enterado el alcalde de los antecedentes relativos a la petición de mejoras solicitada por el personal de la Compañía de Tranvías de esta ciudad y de las proposiciones formuladas por ambas partes, al objeto de solucionar sus diferencias, y en el deseo de procurar una fórmula armónica que concilie, en lo posible, unos y otros intereses, establece a tal objeto las bases que, a su entender, podrían regular las condiciones del aludido servicio.

La principal divergencia entre el personal y la Empresa se refiere a la cuantía de los sueldos o jornales de los obreros tranviarios, y a este extremo capital debe tender, principalmente, la solución del actual conflicto. Es indudable que la retribución asignada al personal es notoriamente deficiente. En efecto, el sueldo mínimo de cobradores es actualmente, a 2 de diciembre de 1925, de cinco pesetas.