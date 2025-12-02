Gadisa muestra las entrañas de su sede central en Betanzos, desde la que reparte 500.000 bultos cada día

Interior del almacén central de Gadisa en Betanzos Germán Barreiros

Claudio Nuestra Señora de Fátima, Ourense o 415 Mos. Estos son algunos de los nombres que se pueden ver en las etiquetas de los productos envasados en palés ubicados en el almacén central de Gadisa Retail en el polígono de Piadela (Betanzos).

Desde este punto, la empresa, cuya marca más conocida son los supermercados Gadis, reparte mercancías a todas las provincias en las que tiene presencia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Asturias, León, Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila y Madrid.

Gadis reúne 220.000 kilos de comida durante La Gran Recogida para bancos de alimentos Más información

El movimiento de maquinaría en el interior es continuo, ya que la mayor parte del género entra y sale de estas instalaciones en el propio día. Ocurre lo mismo en el exterior, donde no paran de llegar y marcharse decenas de camiones de reparto.

Detalles

El director de logística de la compañía, Alfonso Díaz, explica que este centro funciona "seis días a la semana", en coincidencia con los días de apertura de los establecimientos. Según detalla, la sede central del grupo mueve sobre "500.000 bultos cada día", tanto de productos frescos como no perecederos.

Cerca de 500 personas garantizan que todo el proceso logístico funcione a la perfección. Actualmente, este centro ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados y en los próximos meses está previsto que se sume un nuevo almacén de 25.000 metros situado enfrente. "La logística es muy ágil. Entra y sale la mercancía en el mismo día", asegura el responsable de logística.

Así es la sede central de Gadisa en Betanzos Más información

Gadisa mostró el interior de su sede central con motivo de la visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el marco del programa Retorna Cualifica Emprego, impulsado por el Ejecutivo autonómico para facilitar el regreso de emigrantes. El dirigente autonómico estuvo acompañado del presidente y consejero delegado de la compañía de distribución alimentaria, Roberto Tojeiro.

Actividad

Gadisa Retail cuenta en total con 475 puntos de venta, de los cuales 226 se corresponden con establecimientos propios, 237 franquiciados y doce centros de venta al por mayor y para profesionales.

Sus marcas más conocidas son los supermercados Gadis y Gadis Híper, que tienen locales abiertos al público por toda Galicia y que en los últimos años se han expandido por buena parte de Castilla y León. La primera dispone de 213 y la segunda, 11. Cuenta con una plantilla de 8.800 empleados.