Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Gadisa muestra las entrañas de su sede central en Betanzos, desde la que reparte 500.000 bultos cada día

El centro logístico de Piadela suministra mercancías al noroeste de España

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/12/2025 13:28
Interior del almacén central de Gadisa en Betanzos
Interior del almacén central de Gadisa en Betanzos
Germán Barreiros
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Claudio Nuestra Señora de Fátima, Ourense o 415 Mos. Estos son algunos de los nombres que se pueden ver en las etiquetas de los productos envasados en palés ubicados en el almacén central de Gadisa Retail en el polígono de Piadela (Betanzos).

Desde este punto, la empresa, cuya marca más conocida son los supermercados Gadis, reparte mercancías a todas las provincias en las que tiene presencia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Asturias, León, Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila y Madrid. 

Recogida de alimentos en un Gadis

Gadis reúne 220.000 kilos de comida durante La Gran Recogida para bancos de alimentos

Más información

El movimiento de maquinaría en el interior es continuo, ya que la mayor parte del género entra y sale de estas instalaciones en el propio día. Ocurre lo mismo en el exterior, donde no paran de llegar y marcharse decenas de camiones de reparto.

Detalles

El director de logística de la compañía, Alfonso Díaz, explica que este centro funciona "seis días a la semana", en coincidencia con los días de apertura de los establecimientos. Según detalla, la sede central del grupo mueve sobre "500.000 bultos cada día", tanto de productos frescos como no perecederos. 

Cerca de 500 personas garantizan que todo el proceso logístico funcione a la perfección. Actualmente, este centro ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados y en los próximos meses está previsto que se sume un nuevo almacén de 25.000 metros situado enfrente. "La logística es muy ágil. Entra y sale la mercancía en el mismo día", asegura el responsable de logística. 

Sede central de Gadisa en Betanzos

Así es la sede central de Gadisa en Betanzos

Más información

Gadisa mostró el interior de su sede central con motivo de la visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el marco del programa Retorna Cualifica Emprego, impulsado por el Ejecutivo autonómico para facilitar el regreso de emigrantes. El dirigente autonómico estuvo acompañado del presidente y consejero delegado de la compañía de distribución alimentaria, Roberto Tojeiro. 

Actividad

Gadisa Retail cuenta en total con 475 puntos de venta, de los cuales 226 se corresponden con establecimientos propios, 237 franquiciados y doce centros de venta al por mayor y para profesionales.

Sus marcas más conocidas son los supermercados Gadis y Gadis Híper, que tienen locales abiertos al público por toda Galicia y que en los últimos años se han expandido por buena parte de Castilla y León. La primera dispone de 213 y la segunda, 11. Cuenta con una plantilla de 8.800 empleados.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pleno de A Coruña del mes de noviembre

El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"
Redacción
Representantes del Chuac que recibieron la distinción de plata por su labor en la prevención de la osteoporosis

El Chuac recibe una distinción por su trabajo en la prevención de las enfermedades relacionadas con la osteoporosis
Redacción
La asesina de ancianas, Remedios Sánchez Sánchez conocida como la "matayayas", cuando fue detenida en Barcelona

La 'matayayas' se niega a declarar por el asesinato de una nonagenaria en A Coruña
Noela Rey Méndez
Detalle del sistema de vigilancia de última generación presentado

Así son los equipos de vigilancia aérea antiincendios de última generación que Abanca y Afundación entregarán a la Xunta
Iván Aguiar