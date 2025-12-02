El sindicato Jupol denuncia que las cámaras de la Jefatura de Policía están obsoletas

Jefatura Superior de la Policía Nacional Patricia G. Fraga

El mes pasado, la Policía Nacional (de la Unidad Adscrita, es decir, de la Autonómica), detuvo a un joven que había destrozado a martillazos dos vehículos policiales estacionados en la Jefatura Superior de la Policía Nacional a pesar de estar protegida por cámaras. Por eso el sindicato Jupol ha denunciado la "la grave situación de inseguridad generada por la inacción de la Dirección General de la Policía", así como "la falta de respuesta por parte de la Jefatura Superior de Galicia".

El sindicato asegura que la detención del sospechoso se demoró debido a "las pésimas condiciones del sistema de video-vigilancia". Desde Jupol afirman que habían enviado un escrito a la Jefatura denunciando las deficiencias críticas de estas cámaras "ya prehistóricas".

Las imágenes que ofrecen no tienen calidad suficiente como para permitir identificar a un sospechoso. Además, los monitores son pequeños y el joystick funciona a saltos, lo que dificulta seguir los movimientos del sospechoso. Y por si fuera poco, existen puntos ciegos por culpa de los árboles que jalonan la avenida del Puerto.

"Resulta paradójico y alarmante que, mientras se imponen a los policías nuevos protocolos que aumentan su carga de trabajo en aras de una supuesta mejora de la seguridad, la Administración se niegue a realizar la inversión más básica y fundamental: garantizar que las herramientas técnicas funcionen", denuncian desde Jupol, que exige a la Jefatura Superior que "asuma su responsabilidad": "No podemos permitir que el principal centro policial de la comunidad sea un objetivo vulnerable por la desidia de sus gestores".