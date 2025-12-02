Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El público decidirá si el coruñés Tinho pasa a la final de Operación Triunfo

Noela Rey Méndez
02/12/2025 10:11
Tinho interpreta 'I'm outta love' de Anastacia en Operación Triunfo
Tinho interpreta 'I'm outta love' de Anastacia en Operación Triunfo
Operación Triunfo
Tras un concurso en continua evolución y en el que dejó actuaciones icónicas como su 'Beautiful Things' de Benson Boone o las 'Tempestades de Sal' de Sés, el coruñés Tinho tendrá que jugarse su pase a la final de Operación Triunfo durante esta semana. 

Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo

La Gala 10 de 10 de Tinho en Operación Triunfo: favorito, gran actuación, concierto en A Coruña y respuesta de Inés Rey

El artista herculino es uno de los dos candidatos que dependen del voto del público para colarse en una final en la que ya están Cristina, Olivia, Claudia Arenas y Guille Toledano. Guillo Rist y Tinho son los últimos en poner en manos de los votos del público su continuidad en la Academia una semana más. 

En una gala en la que el coruñés volvió a brillar al ritmo del 'I’m outta love' de Anastacia, finalmente los jueces de OT no le dieron su confianza y tampoco los profesores lo salvaron de la nominación final.

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad

La Gala 11 fue la de las puntuaciones individuales, y Tinho se quedó con una de las tres peores, después de que sus compañeras Olivia, Claudia Arenas y Cristina se colasen como las mejores como primeras finalistas.

Mientras las redes sociales ya empezaban a arder e incluso en el plató se oían gritos de 'tongo' cuando jurados como Leire Martínez y Guille Milkyway dejaban en un 7,5 su puntuación general, Tinho y sus compañeros aguantaban el chaparrón. 

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

El coruñés Tinho regala una noche de 'Beautiful Things' para cruzar la pasarela

Finalmente, los profesores otorgaban la cuarta plaza de finalista a Guille Toledano y Guillo Rist -nominado por tercera semana consecutiva- y Tinho -que se estrena con el público- para conseguir colarse en la final de Operación Triunfo. 

"Eres un ejemplo de trabajo, una de las grandes sorpresas del programa, mostrando una versatilidad que no esperaba", juzgaba Guille Milkyway antes de otorgarle su 7,5, mientras que Leire Martínez le criticaba que no había arriesgado durante su estancia en la Academia para puntuarle con otro 7,5. Un 8 fue lo que le dieron tanto Cris Regatero como Abraham Mateo. La primera le felicitó por ser uno de los que más evolucionaron a lo largo de esta edición de Operación Triunfo, mientras que el segundo destacó su "fiabilidad" y que siempre consiguió dejar con "buen sabor de boca" a jurado y público. 

El reencuentro de Tinho con su novia y su familia en la firma de discos de Operación Triunfo

El emocionante reecuentro de Tinho con su novia y su familia (y con A Coruña)

En una situación que a parte del público le recordó a la vivida en la edición de 2023 por Ruslana, quien también se quedó con algunas de las peores puntuaciones tras desarrollar un concurso que estaba siendo considerado uno de los más brillantes, Tinho tendrá que ganarse su permanencia sobre el escenario el próximo lunes.

