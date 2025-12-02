El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"

Miguel Lorenzo, a la izquierda, junto a sus compañeros del PP municipal, a su llegada al pleno de noviembre Carlota Blanco

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, destaca que el Ministerio del Interior ha publicado las estadísticas de delincuencia del tercer trimestre de 2025 y A Coruña vuelve a ser la ciudad de Galicia donde se cometen más delitos y, por tanto, la ciudad más insegura de Galicia: “Desde que Inés Rey es alcaldesa los delitos en nuestra ciudad han aumentado un 25%. Es necesario dar seguridad a vecinos, comerciantes y hosteleros en toda la ciudad”.

Desde el grupo popular afirman que se han hecho "eco de estas denuncias" y han pedido "al Gobierno municipal que adopte medidas para solucionar el problema de inseguridad en nuestra ciudad", algo que seguirán haciendo "porque el problema sigue ahí y va en aumento”, afirman.

Miguel Lorenzo insta a Inés Rey “a aumentar el número de efectivos de Policía municipal y a presionar para el aumento de agentes de Policía Nacional, mayor presencia policial en las calles, recuperando la Policía de Barrio, formalización de protocolos de actuación a nivel interno y en coordinación con Policía Nacional, establecer un contexto por barrios para determinar necesidades por zonas”.

"En nuestra ciudad se han cometido un total de 7.121 delitos convencionales en el primer trimestre de este año, sin tener en cuenta los ciberdelitos, lo que supone casi un 20% más que en Vigo a pesar de que tiene más habitantes", afirma el portavoz popular.

Son especialmente preocupantes algunos datos, señala el PP, como que respecto al año pasado, "en A Coruña han aumentado un 51% los delitos contra la libertad sexual (un 89% las agresiones sexuales con penetración y un 42% el resto de delitos contra la libertad sexual)". “Los gobiernos que se declaran los más feministas de la historia deben asegurar que las mujeres puedan caminar seguras por nuestras calles, con iluminación adecuada o con presencia policial preventiva. No llega solo con palabras, hay que dar certezas”, asegura Lorenzo.

También han aumentado, afirman, los robos con fuerza en domicilios un 19% y los delitos relacionados con el tráfico de drogas un 16%, “confirmando lo que llevan tiempo denunciando vecinos, comerciantes u hosteleros, el incremento de robos y de delitos relacionados con el tráfico de drogas”, señala.

Estos son los asuntos del día a día de los coruñeses que Inés Rey tiene que resolver, dice Lorenzo, pero en su lugar "se dedica a hablar de grandes proyectos que no ejecuta y que no solucionan los problemas reales de los ciudadanos”.