El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El podcast coruñés “Érase una red” cierra un año de tertulias impulsado por Hi Coruña

Redacción
02/12/2025 16:16
Inauguración de Hi en A Coruña @Patricia G. Fraga (6)
Inauguración de Hi Coruña
Patricia G. Fraga
Hi Coruña-Human Intelligence Hub celebrará este jueves, a las 19.00 horas, el ‘Especial Érase una red 2025: 25 años del siglo XXI’, un encuentro que pondrá el broche de oro al ciclo anual de tertulias y podcast ‘Érase una red’. 

Este proyecto, nacido a comienzos de año, aunó a especialistas, creadores y pensadores de múltiples disciplinas, siempre bajo el paraguas de la literatura. A lo largo de 2025, ‘Érase una red’ tejió un espacio de pensamiento y conversación en el que participaron figuras destacadas de la inteligencia artificial, la neurología, los hologramas, el derecho, la psicología, la filosofía, los códigos de barras, las matemáticas, la arquitectura, la escritura, la fotografía, el periodismo, entre otras áreas. Todos estos encuentros estuvieron dirigidos y producidos por Hi Coruña. 

Entre los tertulianos que han contribuido a este diálogo interdisciplinar se encuentran Alba Meijide, Raquel Díaz Seijas, Miguel Alonso Giráldez, Dani Cerqueiro, Ricardo Fandiño Pascual, Pilar Paz, Pablo Medina, Sonia Rayos, Juan Sanjuán, Pep Páramos, Armand Hernández y Tomás Ruiz Buján, cuyas voces han enriquecido el proyecto desde perspectivas tan diversas como complementarias.

Conducidos y moderados por la escritora y periodista Silvia Salgado, cuya mirada literaria articuló el espíritu del proyecto. El especial de hoy reunirá, de manera excepcional, a todos los tertulianos que pasaron por el ciclo durante el año. Serán ellos quienes, desde sus disciplinas y experiencias, ofrezcan una mirada coral, crítica y plural sobre este primer cuarto de siglo, trazando un relato colectivo sobre las transformaciones culturales, científicas y tecnológicas que han marcado nuestra época. 

Tras este encuentro, ‘Érase una red’ regresará el 29 de enero con invitados de bandera, inaugurando un nuevo ciclo de conversaciones que seguirá ampliando fronteras entre ciencia, tecnología y cultura. Además, Hi Coruña acogerá el próximo 11 de diciembre la presentación del libro de Ainhoa Mallo Minerva y Aracne, a las 19.00 horas. 

