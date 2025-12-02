Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Chuac recibe una distinción por su trabajo en la prevención de las enfermedades relacionadas con la osteoporosis

Redacción
02/12/2025 15:23
Representantes del Chuac que recibieron la distinción de plata por su labor en la prevención de la osteoporosis
Representantes del Chuac que recibieron la distinción de plata por su labor en la prevención de la osteoporosis
Chuac
Las fracturas por fragilidad suponen un grave problema de salud pública, especialmente en un país como España, con un envejecimiento acelerado de su población. Cada año, más de 285.000 personas sufren fracturas osteoporóticas en nuestro país, una cifra que aumentará un 30% antes de 2034, explican desde el Chuac. 

La primera fractura es solo "la punta del iceberg", ya que incrementa el riesgo de que haya nuevas, reduce la autonomía y calidad de vida del paciente y eleva el gasto sanitario. 

Para cambiar esta realidad, hay una serie de intervenciones concretas y coste-efectivas que se proponen como la mejora en la coordinación asistencial entre atención primaria y hospitalaria, así como la creación de Unidades de Coordinación de Fracturas (FLS), servicios multidisciplinares que identifican y tratan la pacientes con fracturas por fragilidad, con protocolos estandarizados y seguimiento activo. 

Con estas intervenciones, se calcula que podrían evitarse más de 1.200 fracturas anuales en España y ahorrar 18 millones de euros al sistema sanitario. Por cada euro invertido en prevención secundaria, se estima un retorno de más de 32 euros en beneficios para la sociedad. 

En este sentido, el Chuac ha sido reconocido recientemente con la distinción Plata en la acreditación internacional FLS (Fracture Liaison Service), otorgada por la “International Osteoporosis Foundation (IOF)”. 

Esta acreditación reconoce el compromiso de los profesionales de los distintos servicios clínicos del Chuac con la prevención de nuevas fracturas y la mejora en la atención de los pacientes con osteoporosis, alineándolos con los estándares internacionales de calidad asistencial.

Este galardón "no sería posible sin la participación de un equipo multidisciplinar, coordinado por el servicio de reumatología, en el que participan los servicios de traumatología, medicina interna, rehabilitación, hospitalización a domicilio, ginecología, oncología, urología, nefrología, neumología, endocrinología, digestivo, pediatría, radiodiagnóstico, urgencias, farmacia, laboratorio, así como las unidades de trasplantes y de prevención de caídas de atención primaria, y fisioterapia", explican desde el hospital de A Coruña.

