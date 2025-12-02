El Ayuntamiento señala que los precios de la vivienda se han estabilizado en A Coruña

Una inmobiliaria de A Coruña Patricia G. Fraga

La alcaldesa, Inés Rey, señaló que en seis meses de la declaración de zona tensionada, la medida ha conseguido contener el alza de los precios. Rey, que apeló a los datos del Observatorio Galego da Vivenda, recordó que el precio acumulado por encima del IPC había crecido un 15,7% de 2018 a 2022.

La media del alquiler ha pasado de 735 a 732, lo que Rey califica de "muy ligera bajada". Eso significaría que la medida tiene efecto "en cuanto a la contención y a la no subida". La regidora reconoció que faltan muchos datos, que podría proporcionarles la Xunta, pero que (critica) no ha hecho. "Además de su negativa a cualquier tipo de régimen sancionador para aquellos que alquilen por encima del índice que marca el Ministerio de Vivienda".