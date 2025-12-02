Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Edward Nelson | “En España se ama la ópera: disfruto cantando aquí como en ningún sitio”

El barítono protagoniza ‘Pélleas et Mélisande’, la ópera que cerrará este viernes la 73 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
02/12/2025 06:11
Nelson, en el teatro Colón
Nelson, en el teatro Colón
German Barreiros
La 73 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera concluirá este viernes con una pieza radical para el público, pero también para sus propios intérpretes. Se trata de ‘Pélleas et Mélisande’, la única ópera que escribió el compositor francés Claude Debussy, que en palabras de Edward Nelson, barítono que encarna en la función a Pélleas, ha maravillado al público de las ciudades en las que ya ha estado –A Coruña será la primera urbe gallega donde se estrene– con su rareza y pasión: “En España se ama la ópera: disfruto cantando aquí como en ningún otro sitio”

Será el teatro Colón el que reciba, este viernes a las 19.00 horas, la función. Contará con la dirección del principal director invitado de la Asociación de Amigos de la Ópera, José Miguel Pérez Sierra, y con las voces de Jean-Fernand Setti, Sabrina Gárdez y el propio Nelson, entre otros. “Esta ópera es un trabajo muy específico en el contexto de la música clásica porque es la única ópera de Debussy. En mi opinión, es una ópera en la que la relación entre el texto y la música es más fuerte que en ninguna otra, incluso que en Wagner o Mozart. Es como una obra de teatro llevada a la música”, explica Nelson. 

Lo es, dice, porque apenas contiene arias o duetos: “Solo hay un momento en toda la obra en que cantan dos personas a la vez. Debussy trató de representar de forma realista cuando una persona habla y luego la otra responde, y así funciona toda la obra”. Este viernes, además, llevarán a cabo una función en formato concierto, sin decorados o atrezzo como los que son habituales en la ópera. “Es interesante escuchar algo así por primera vez en formato de concierto, sin la producción entera, porque el texto es muy indirecto, puede ser muy abstracto”, explica. 

En su experiencia, a los directores les gusta enfocar ‘Pélleas et Mélisande’ con “nuevos conceptos”: “No les interesa hacer la típica producción con castillos, torres y demás. Esta será la séptima vez que cante siendo Pélleas, y en las seis veces anteriores solo llegaron a montar un set con decorados en dos ocasiones”. “A mí me gusta así porque la gente puede centrarse más en la música”, expone. 

Su papel en la obra, el protagonista Pélleas, le ha requerido una gran preparación. “A nivel dramático, Pélleas es un ser lleno de poesía e ilusiones, y has de tratar de encontrar la forma más hermosa y atractiva para frasear y cantar”. También conlleva su esfuerzo musical. “En francés hay un término que Debussy utilizaba, ‘baritone martin’, que hace referencia a un tipo de voz entre el barítono y el tenor, que es el que empleo, así que hay muchísimas notas altas en la obra. Es como una maratón: tienes que aprender a controlar tu velocidad”, explica. 

El resultado, en cualquier caso, merece la pena cuando ve la reacción del respetable. Especialmente en el caso español, y es que asegura que las dos ocasiones, en Oviedo y en Sevilla, en que interpretó a Pélleas en España, los teatros se deshicieron en halagos y vítores: “Hay una calidez especial cuando estoy actuando en España que no atisbo en otros lugares”

Nelson, apasionado de la música desde niño pero que no empezó en la ópera hasta la universidad, destaca ese factor como su parte favorita del mundillo: “Lo increíble de este oficio es que podemos conocer a gente todos los días, visitando lugares por todo del mundo”. Este viernes A Coruña le conocerá a él.

