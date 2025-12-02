Detenido en A Coruña por ofrecer a presos certificados de trabajo comunitario a cambio de dinero

Vista el Centro de Inserción Social Pedro_Puig

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de una asociación que firmaba comprobantes de trabajos comunitarios a cambio de sobornos. Luego estos los presentaban en el Centro de Inserción Social (CIS) de A Coruña.

El detenido ofrecía a los personas firmar todas las hojas de control diario de golpe, a un tanto por cada una. Algunos se negaban, pero otros sí que lo aceptaron sin ser conscientes de que cometía un delito, dado que el sujeto les aseguraba que el dinero iría parar a la asociación.

Todo ocurrió desde septiembre el año pasado, cuando el sospechoso asumía funciones de control, supervisión y justificación de las asistencias a las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, desempeñando dichas tareas hasta junio de esta año.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) inició esta investigación que culminó con la detención del sospechoso. Los cargos son falsedad documental, cohecho y quebrantamiento de condena.