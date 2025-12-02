Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Detenido en A Coruña por ofrecer a presos certificados de trabajo comunitario a cambio de dinero

El sujeto firmaba los documentos que luego se entregaban en el Centro de Inserción Social

Abel Peña
Abel Peña
02/12/2025 11:36
Vista el Centro de Inserción Social
Vista el Centro de Inserción Social
Pedro_Puig
La Policía Nacional ha detenido a un miembro de una asociación que firmaba comprobantes de trabajos comunitarios a cambio de sobornos. Luego estos los presentaban en el Centro de Inserción Social (CIS) de A Coruña.

El detenido ofrecía a los personas firmar todas las hojas de control diario de golpe, a un tanto por cada una. Algunos se negaban, pero otros sí que lo aceptaron sin ser conscientes de que cometía un delito, dado que el sujeto les aseguraba que el dinero iría parar a la asociación

Todo ocurrió desde septiembre el año pasado, cuando el sospechoso asumía funciones de control, supervisión y justificación de las asistencias a las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, desempeñando dichas tareas hasta junio de esta año.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) inició esta investigación que culminó con la detención del sospechoso. Los cargos son falsedad documental, cohecho y quebrantamiento de condena.

 

