De América al almacén central de Gadisa en Galicia: así funciona el programa Retorna Cualifica Emprego

Jesús Ifraín es un uruguayo que se marchó a vivir a Brasil con 18 años. Allí permaneció durante dos décadas, hasta hace poco tiempo, cuando decidió viajar a España y conseguir un empleo gracias al programa Retorna Cualifica Emprego, de la Xunta de Galicia. Trabaja en el almacén de Gadisa Retail en Piadela (Betanzos) desde hace menos de un mes.

Su hermana descubrió que su familia tiene antepasados gallegos y se informó de la iniciativa del Gobierno gallego, con la que Jesús ha conseguido un empleo en la compañía de distribución alimentaria.

"Me invitó a mí y a mis hermanos. Comenzó a hacer el trámite de la ciudadanía española. Fueron dos años. El segundo paso fue inscribirme en el programa. Fue muy rápido. Tuvimos ayuda de costes financieros y la organización para establecerme en Galicia", relata.

Llegó a tierras gallegas hace menos de un mes y ahora trabaja como operario en Gadisa Retail. Su caso es similar al de otras 26 personas que también forman parte de la plantilla de esta empresa tras llegar procedentes de Cuba, Uruguay, Argentina y Brasil.

Parte de este grupo realiza tareas en el almacén de productos no perecederos, donde este martes recibieron la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente y consejero delegado de Gadisa, Roberto Tojeiro, que se interesaron por cómo ha sido su llegada a Galicia y que trabajos realizan en esta instalación.

El máximo responsable de la compañía mostró su satisfacción con la iniciativa promovida por la Xunta. “Estamos muy felices y es un programa muy interesante”, indicó.

Rueda destacó la importancia de la colaboración público-privada para hacer posible este retorno y ayudar también a dinamizar el territorio, generando oportunidades laborales en toda la comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. "Es preciso contar con empresas potentes y reconocidas como es Gadisa", indicó.

Tal y como explicó el presidente autonómico, el programa forma parte de la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026, dotada con 450 millones de euros y mediante la cual la Xunta de Galicia pretende facilitar en ese período de tiempo el regreso de 30.000 gallegos.