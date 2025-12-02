El centro tecnológico de A Coruña que ayuda a las empresas a utilizar drones y energía

El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones Germaán Barreiros

Las personas que pasean habitualmente por los Cantones de A Coruña se habrán percatado de que hay un cartel colocado junto a la puerta principal del edificio de la Fundación Barrié en el que se puede leer la palabra “ITG”. Se trata del acrónimo de Instituto Tecnológico de Galicia, una entidad fundada en 1991 como fundación privada sin ánimo de lucro por los colegios de Arquitectos, Caminos e Ingenieros Industriales.

Es un centro tecnológico especializado en proporcionar investigación y tecnología para mejorar la capacidad competitiva de las empresas. Su director general es Carlos Calvo, que ocupa este cargo desde

1999 y explica que la “visión principal” es trabajar “en ese conocimiento no desarrollado” para ponerlo “a disposición de la empresa” ya en “formato de lineal de supermercado”.

No se trata simplemente de un mero transmisor de información, ya que existe “una parte fundamental de investigación” y de “desarrollo aplicado” sobre conocimiento que puede llegar desde diferentes ámbitos, como, por ejemplo, las universidades o grandes centros de conocimiento como el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). “Lo que hacemos es transformar las tecnologías que vienen muy verdes de arriba para que sean útiles”, asegura este responsable de ITG.

Utilidad

Esta organización trabaja en un sector en el que los cambios disruptivos se producen cada vez más rápido. El propio centro tecnológico es prueba de ello, ya que la actividad que desarrolla actualmente no tiene nada que ver con la que llevaba a cabo cuando comenzó, relacionada con “cosas pequeñas” vinculadas a la construcción y “con poca carga tecnológica”, según reconoce el director general.

“El sector cambia rápido, se incorporan más complejidades. Es lo bonito que tiene, también es lo incómodo. Tienes que ir a la velocidad del cambio tecnológico”, avisa Calvo. La plantilla de esta entidad también ha crecido de forma notable desde sus inicios, desde seis a cerca de 250 personas.

¿Qué aporta ITG a la sociedad gallega? “Sin entrar en tecnicismos, lo que aportamos es competitividad. Aquí se desarrollan cosas para que la empresa las use. Para que ganen eficiencia en consumo energético, en rentabilidades de retorno de procesos industriales… Lo que damos es capacidad de competir en nuestro entorno”, detalla este responsable de la fundación.

Vuelos

ITG trabaja en ámbitos de gestión de energía y agua, además del campo de los drones. Este último es el más visible de cara al público. De hecho, el pasado mes de abril, esta fundación realizó un ejercicio de movilidad aérea en el que demostró que se pueden emplear estos aparatos para el transporte urgente de paquetería. En concreto, lo hizo con un viaje entre el Puerto Exterior de Langosteira y la localidad de Malpica. Coordinó una prueba enmarcada en la iniciativa U-Elcome, que cuenta con 51 socios de tres países y que busca desarrollar la gestión del tráfico aéreo de drones en Europa.

Durante cerca de una hora, se llevaron a cabo nueve operaciones simultáneas con estos vehículos aéreos. Ocho de ellas consistieron en ejercicios dentro del recinto portuario, como la vigilancia del cierre perimetral o el control de las maniobras de los buques.

El director general de la entidad indica que esta área es “una línea muy importante de actividad”. De hecho, incide en que la plataforma tecnológica de uso profesional de drones autónomos sin piloto en operaciones complejas en España se ha ejecutado con “tecnología ITG”. Esto incluye “toda la inteligencia que tiene el dron”, según recalca. También avisa de que ahora mismo se está “muy, muy cerca” del “cierre regulatorio” que permitirá la realización de estos vuelos en un plazo breve de tiempo.

Otros campos

ITG también emplea inteligencia artificial para el control de calidad en procesos industriales, para predecir las ventas y optimizar rutas logísticas.

También dispone de una plataforma de análisis y monitorización que transforma datos generados para monitorizar una instalación energética, de tal modo que se muestre información útil: sirve para predecir el consumo, permite crear alarmas en indicadores críticos y simular instalaciones de renovables y otras fuentes de energía.

Además, dispone de un sistema similar aplicado para la gestión de suministros de agua, con información que facilita la gestión de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

Este centro tecnológico también tiene actividad en el sector de la construcción, donde ejerce como certificador de la sostenibilidad en edificios a través del sello Breeam. Ya ha emitido cerca de 2.900 certificados desde que, en el año 2010, se convirtiera en el operador nacional de este certificado.

El marco estratégico de ITG establece que uno de sus objetivos es culminar “la evolución desde una organización que desarrolla proyectos hacia una organización que comercializa en el mercado soluciones tecnológicamente avanzadas”, tal y como lo expresa en su web. Según Carlos Calvo, esta meta está conseguida. “La financiación del centro es importante porque la mitad de nuestra financiación es competitiva de financiación pública, vinculada a investigación. No son subvenciones, es financiación donde va mucha gente a presentar ideas importantes en el marco de lo que se entiende que es crítico para la evolución de la sociedad. El otro 50% es lo que vendemos en el mercado, resultado de esos proyectos de investigación”, asegura.

También detalla que “la organización, al principio, en los primeros años”, tenía “un muy alto peso de los proyectos de financiación pública” y que eso ha cambiado. “Lo que nosotros queremos es que eso llegue al mercado y vender tecnología. Entonces, esa transformación cultural de una organización que hacía proyectos, que puede ser la universidad, a otra organización que pone en el mercado soluciones complejas, ya la hemos hecho, ya nos hemos consolidado”, indica.

¿Por qué este interés en la comercialización de servicios y productos? “Si nos quedamos en la financiación pública, podríamos perder la sensibilidad del mercado. Si nos orientamos totalmente a la financiación privada, dejamos de ser centro tecnológico”, argumenta el director general.

ITG reforzó recientemente su patronato con la incorporación de Finsa, Inditex y Naturgy, empresas del sector de la madera, textil y energía, respectivamente. Para Calvo, esto supone un “doble juego”, porque sirve a la entidad para saber “que va a pasar dentro de tres o cuatro años” al desarrollar “tecnología que va a ser crítica” y que, “en muchos casos”, todavía la propia compañía no lo sabe. “Es otra fuente de información”, afirma.

Al mismo tiempo, también destaca que la entrada de estas empresas en el patronato demuestra la “sensibilidad” y “compromiso” que tienen estas compañías por la “tecnología” y por “apostar” por el trabajo que lleva a cabo ITG.