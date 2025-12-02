Casi uno de cada cuatro de los delitos denunciados en A Coruña se cometen en internet

Un agente del 091 observa un anuncio para prevenir la cibercriminalidad Cedida

Todo se va volviendo cada vez más digital, y la delincuencia no es una excepción. Las últimas estadísticas del Ministerio de Interior, correspondientes a los nueve primeros meses del año, muestran que más del 22% de los delitos denunciados en A Coruña ya se cometen a través de la web, después de que se hayan incrementado un 24% con respecto al mismo período del año anterior. Esto no quiere decir que no se sigan cometiendo delitos convencionales, como los denominan las autoridades, pero su peso ha disminuido por las nuevas tecnologías, que permiten poner en práctica estafas a escala masiva.

En efecto: la mayor parte de los delitos informáticos consisten en timos. De los 2.041 delitos, 1.754 eran estafas. El resto (incluidos los casos de acoso) son solo 287. Sin embargo, hay que decir que mientras las estafas han crecido un 24,8% entre enero y septiembre de este año con respecto al mismo período en 2024, los otros ciberdelitos han aumentado un 39,3%, y que tampoco crece al mismo ritmo en todas las ciudades gallegas. En Santiago, la cibercriminalidad despegó un 30%, y en A Coruña un 26%, mientras que en otras ciudades como Vigo el aumento ha sido solo del 6%.

Se trata de un problema que afecta a toda España y, por supuesto, a Galicia. Precisamente, durante una jornada de ciberseguridad organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) el mes pasado en el pazo de Mariñán, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, resaltó que “a delincuencia xa non actúa só nas rúas”, y que es esencial una respuesta colaborativa entre administraciones, empresas y sociedad. “A ciberseguridade só funciona se todas as pezas do sistema se moven á vez”, había recalcado.

El delegado había puesto de manifiesto la magnitud del desafío de la ciberdelincuencia al recordar que solo en el último año se registraron en Galicia más de 23.000 delitos de cibercriminalidad. Indicó que en 2019 los ciberdelitos representaban el 10% de las infracciones y que en 2024 ya rozaban el 20%. Esto supone un incremento de los engaños telemáticos de más del 16% solo en los últimos seis meses. Además, cerca del 20% de las empresas gallegas reconocen haber sufrido algún incidente.

A la espera de la IA

Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años a medida que se iban popularizando las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales y la compra a través de internet. Pero los expertos consultados apuntan a que es muy posible que el fenómeno adquiera un nuevo impulso a medida que los delincuentes empleen la Inteligencia Artificial (IA) para llevar a cabo sus estafas.

Santiago Reboyras, jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña, advertía recientemente de que las estafas más burdas podrían llegar a ser más creíbles gracias a esta nueva tecnología: “Ahora Brad Pitt podría enviarle un video”. Resulta mucho más fácil creer que un famoso actor de Hollywoord se ha enamorado de ti cuando parece que lo dice en persona. De todos modos, el aumento actual no se debe a que los coruñeses sean especialmente incautos. Es solo que el número de estafas es relativamente bajo todavía, de manera que tiene margen para seguir creciendo. “Galicia está muy por debajo de la media nacional y lo más probable es que siga subiendo”, advertía el mes pasado, antes de que se conocieran las nuevas estadísticas. Ya entonces se había percibido un incremento.

Ante esta situación, las autoridades emiten periódicamente toda clase de avisos en los que ponen al corriente a la población de los nuevos timos que se van conociendo, pero Reboyras afirma que lo más importante es tener sentido común y actuar sin prisas: a menudo, los estafadores juegan con la urgencia para hacer caer al incauto en trampas que luego resultan evidentes.

Delincuencia convencional

Pero que la atención pública esté centrada en los ciberdelitos, no significa que todos los delitos comunes hayan descendido. Para explicar estos cambios en la proporción de la criminalidad hay que señalar también el fenómeno de los hurtos, que han ido reduciéndose progresivamente. En lo que va de año (de enero a septiembre) se denunciaron 2.687, lo que es una cifra elevada, pero que es un 16% menos que en el mismo período de 2024. Esos 500 hurtos de menos explican por qué la criminalidad convencional ha caído casi un 8%. Pero no han bajado las cifras en todos los crímenes graves, sobre todo los más violentos.

Por ejemplo: las lesiones graves en riñas han pasado de 62 a 85, los intentos de homicidio pasan de 9 a 10. Por otro lado, los atracos (robos con violencia e intimidación) sí que han caído, después de varios trimestres de subida constante, porque pasaron de 218 a 154.

Las estadísticas también muestran un ascenso inesperado de los robos con fuerza en domicilios, un delito que se había mantenido a la baja en los últimos años. Hay que notar que durante el verano el municipio sufrió una ola de robos por parte de una banda de Europa del este, que probablemente explique por qué se han denunciado 23 más de este tipo de delitos que en 2024. Como siempre, este tipo de grupos son itinerantes y se dedican a robar joyas, pero rara vez cometen violencia. Solo en A Coruña y Ferrol han aumentado este tipo de delitos en los nueve primeros meses del año. 