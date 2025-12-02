Bico de Xeado y Sargadelos se unen por Navidad

Anuncio de Bico de Xeado en sus redes Instagram @bicodexeado

Bico de Xeado lo ha vuelto a hacer. Si el 25 de julio de 2023 anunciaba una colaboración con Sargadelos para celebrar el Día de Galicia, este diciembre se ha vuelto a hacer realidad.

En su momento fue un exitazo. Lo mejor de dos mundos: la artesanía y la gastronomía se dieron la mano para crear una edición muy especial. Ahora, con motivo de la Navidad la vuelven a reeditar. El día de lanzamiento será el viernes 5 de diciembre y, por el momento, todavía no han dado más datos.

Se puede intuir que si hace dos años los colores que primaban eran los azules, tanto oscuros como claros; la cerámica que saldrá en unos días tendrá tintes azules y rojos. Además, la pregunta que lanzan en el post es la siguiente: "Y tú, ¿qué harías por conseguir el tuyo?", llamando a la acción de sus fieles seguidores.

Lo que es un misterio, además del envase es la delicatesen que traerá en su interior. Hace dos años apostaban por el helado de tarta de Santiago, ¿en esta ocasión tirarán por un sabor más navideño? Habrá que esperar para descubrir el misterio.