Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Bico de Xeado y Sargadelos se unen por Navidad


Andrea Gestal
Andrea Gestal
02/12/2025 12:51
Anuncio de Bico de Xeado en sus redes
Anuncio de Bico de Xeado en sus redes
Instagram @bicodexeado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Bico de Xeado lo ha vuelto a hacer. Si el 25 de julio de 2023 anunciaba una colaboración con Sargadelos para celebrar el Día de Galicia, este diciembre se ha vuelto a hacer realidad. 

En su momento fue un exitazo. Lo mejor de dos mundos: la artesanía y la gastronomía se dieron la mano para crear una edición muy especial. Ahora, con motivo de la Navidad la vuelven a reeditar. El día de lanzamiento será el viernes 5 de diciembre y, por el momento, todavía no han dado más datos. 

Se puede intuir que si hace dos años los colores que primaban eran los azules, tanto oscuros como claros; la cerámica que saldrá en unos días tendrá tintes azules y rojos. Además, la pregunta que lanzan en el post es la siguiente: "Y tú, ¿qué harías por conseguir el tuyo?", llamando a la acción de sus fieles seguidores.

Lo que es un misterio, además del envase es la delicatesen que traerá en su interior. Hace dos años apostaban por el helado de tarta de Santiago, ¿en esta ocasión tirarán por un sabor más navideño? Habrá que esperar para descubrir el misterio.

Biquiños de avellana y fresa

La heladería Bico de Xeado recibe el Premio Innofòrum por su formato individual: Biquiños

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pleno de A Coruña del mes de noviembre

El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"
Redacción
Representantes del Chuac que recibieron la distinción de plata por su labor en la prevención de la osteoporosis

El Chuac recibe una distinción por su trabajo en la prevención de las enfermedades relacionadas con la osteoporosis
Redacción
La asesina de ancianas, Remedios Sánchez Sánchez conocida como la "matayayas", cuando fue detenida en Barcelona

La 'matayayas' se niega a declarar por el asesinato de una nonagenaria en A Coruña
Noela Rey Méndez
Detalle del sistema de vigilancia de última generación presentado

Así son los equipos de vigilancia aérea antiincendios de última generación que Abanca y Afundación entregarán a la Xunta
Iván Aguiar