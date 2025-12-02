Ana Lena Rivera, en la reapertura de Lume: “A Coruña me dio mi carrera de escritora”

Ana Lena Rivera posaba esta tarde con su libro en la reabierta librería Lume Javier Alborés

A Coruña vivió esta tarde una jornada muy especial con la reapertura de la histórica librería Lume, cerrada en 2024, que renace de la mano del escritor Rober Cagiao y su familia. La ocasión fue tan única que ni siquiera escritoras como la asturiana Ana Lena Rivera, que llevó a cabo la primera presentación del nuevo capítulo de un establecimiento clave del mundo cultural herculino, se la quisieron perder. Una cita en la que no dudó en halagar a la ciudad: “A Coruña me dio mi carrera de escritora”.

Ana Lena Rivera, una de las sensaciones literarias de los últimos años a nivel estatal, acudía a Lume para presentar ‘La casa de huéspedes’, su última novela, en la que narra diversas historias inspiradas en hechos reales y ubicadas en un hostal madrileño en plena posguerra. “Esta novela, igual que las dos anteriores, nace de un propósito personal mío, que es dar voz a nuestras antepasadas más recientes: madres, abuelas y bisabuelas que vivieron en el siglo XX”, explica su autora. “Fueron mujeres a las que les tocaron tiempos muy convulsos, que tuvieron que salir adelante como pudieron, y la historia se ha olvidado de ellas”, dijo.

El hecho de ambientarla en una casa de huéspedes “surge del recuerdo”: “Mis tíos tenían una en la Gran Vía de Madrid, y yo iba desde Asturias a visitarlos con mis padres. Allí había gente de todas partes de España, y cada uno venía con sus historias”. Así, en cierto modo, es su trabajo más personal hasta la fecha: “Para mí fue revivir los olores y sensaciones que viví de pequeña, desde el bullicio de la Gran Vía a las propias personas que me contaron cómo vivieron en la posguerra”.

Dio cabida, incluso, a ciertas historias inspiradas en su familia, como el periplo de sus abuelos para buscar la medicina de su tía, enferma de tuberculosis. “Estuve años siguiendo esta historia hasta que mi primo encontró unos diarios de la familia en los que se contaba todo de forma detallada”, subrayó.

Historias reales

No obstante, aseguró que se trata de una historia abierta a que el público se vea reflejado en ella: “Al hacer un mosaico con tantas gentes de la época, no es la historia de nadie en concreto, pero sí la de todos. Crece cuando cada persona la lee y le suscita algún recuerdo familiar”.

“No dejo de recibir comentarios, que para mí son una satisfacción plena, de gente que la lee y me dice ‘esto me ha recordado a mi yaya’ o ‘mi padre me decía...’”, comentó con orgullo.

Su carrera despegó aquí

Respecto a su relación con A Coruña, Lena indicó que es “la ciudad en la que se inició todo”: “A Coruña me dio mi carrera como escritora”. La autora, que trabajaba en una multinacional antes de dedicarse a la escritura, pasó casi dos años intentando penetrar en el mundo editorial, y no fue hasta que ganó el premio Torrente Ballester que pudo dedicarse completamente a ello. Ahí “todo despegó”: “Llegó la editorial, las entrevistas con los periódicos de la ciudad, mi primera presentación.... Para mí volver a Coruña es volver a casa”.

En Lume, sin embargo, no estuvo antes de su cierre. Pero ahora la ha resucitado “un compañero”, Cagiao: “Tengo una alegría tremenda por él. Primero, porque que reabra una librería es una alegría tremenda, independientemente de quién lo haga, pero si además lo hace un amigo que me acoge en la reapertura, es increíble”. Una jornada inaugural que espera que haga despegar también a Lume.