A Coruña se prepara para el invierno tras cerrar el noviembre con más días de lluvia de la década

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre German Barreiros

El mal tiempo ha obligado a decretar la alerta naranja en el litoral de A Coruña a partir de las doce del mediodía de hoy. Así, es un error pensar que, después de registrar en seis de los primeros ocho meses del año temperaturas por encima de lo normal, A Coruña iba a dejar de lado su clima oceánico para parecerse más a otras regiones de la geografía nacional en las que el sol está presente en la mayoría de las jornadas, independientemente de qué estación sea. Aunque el verano –y sus altas temperaturas– se prolongó tanto en septiembre como en octubre, llegó noviembre y con él, el otoño lluvioso coruñés. De esta forma, la ciudad afronta el último mes del año preparada para el invierno tras registrar el undécimo mes del año con más días de lluvia de la última década.

La costa gallega vuelve a estar en alerta naranja a partir del martes Más información

En total, un 80% de las jornadas de noviembre fueron pasadas por agua. O lo que es lo mismo, en 24 de los 30 días del pasado mes se registraron días de lluvia apreciables (acumulado total de más de 0,1 litros por metro cuadrado). Seis menos estaría considerados como jornadas normales de lluvia (más de un litro por metro cuadrado). Con respecto a los años anteriores, solo 2023 registró los mismos días de lluvia y días de precipitación apreciable que este curso desde el año 2015. No obstante, el acumulado de hace dos años superó por más de 30 los litros por metro cuadrado que en 2025, con 215 litros por metro cuadrado por los 182 de este año.

Alertas naranja y amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje Más información

Aun así, si hay algo que destaca en este undécimo mes del año en A Coruña es la gran cantidad de agua que se acumula en la primera mitad de mes. De hecho, de los 182 litros por metro cuadrado que se registraron en total, 113,6 era el acumulado a día 16, según los datos del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una tendencia extraña

Aunque se superó en los primeros quince días del mes los 110 litros por metro cuadrado, los expertos no confiaban en que noviembre pudiese acabar siendo un mes “más lluvioso de lo normal”. Esto se debe a que normalmente son los primeros quince días del mes donde el agua es la principal protagonista. A partir de ahí, aunque las temperaturas suelen bajar, los temporales y los vientos del sur no suelen tener como objetivo la urbe herculina. En 2019, por ejemplo, se registraron en los primeros quince días de mes 149 litros por metro cuadrado, nueve más de lo normal en todo el mes (138). Finalmente terminó con 231 litros por metro cuadrado de acumulado total, el más lluvioso de la década y uno de los más mojados del siglo.

Noviembre de 2019 terminó con 231 litros por metro cuadrado, uno de los más mojados de todo el siglo pasado

En estos últimos diez años le sigue 2018, con solo 0,2 litros menos de acumulado total. No obstante, lo hizo en tan solo 18 días de lluvia, los mismos que este curso. Muy diferente fue la película en 2017 y 2020, con 65,4 y 65,1 litros por metro cuadrado, respectivamente. Ambos con solo diez días de lluvia, aunque con temperaturas medias muy distintas. Hace ocho años se registraron 13 grados de media, mientras que en el de la pandemia fueron 14,8, mucho más caluroso de lo normal y, hasta ese año, el quinto más cálido de la serie histórica, antes de ser superado por 2022, 2023 y 2024.

A Coruña cierra su mercadillo de Navidad por el mal tiempo Más información

Ya con diciembre en el calendario coruñés, la lluvia no parece que vaya a dejar en paz la ciudad situada a orillas del atlántico. Por lo menos no próximamente. Durante la primera jornada de mes apareció otro de los protagonistas de los otoños y los inviernos coruñeses: el viento. En el primero de diciembre, la meteorología obligó a cerrar el mercado navideño por rachas superiores a los 70 kilómetros por hora desde primeras horas de la mañana. Para los próximos días se espera lo mismo, con cielos nubosos o cubiertos, con lluvias moderadas en la segunda mitad del día y puntualmente fuertes al atardecer.