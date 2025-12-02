Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña paseará por 'Momentos Naturais' de la mano de Xavier, sobrino nieto de Picasso

El Kiosco Alfonso acogerá la muestra desde EL 3 de diciembre y hasta el 26 de febrero

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
02/12/2025 13:12
Vilató (cuarto por la derecha), durante la rueda de prensa de esta mañana
Xavier (cuarto por la derecha), durante la rueda de prensa de esta mañana
Quintana
Resumir toda una vida artística no parece una tarea sencilla. A ello se lanza, no obstante, la exposición 'Momentos Naturais', que desdeel 3 de diciembre y hasta el 26 de febrero de 2026 ofrecerá a los coruñeses un paseo por la naturaleza de la mano de Xavier (nombre artístico de Xavier Vilató, sobrino nieto de Pablo Ruiz Picasso), que llenará las estancias del Kiosco Alfonso con sus grabados, cerámicas y pinturas del mundo natural.

La muestra fue presentada esta mañana en el propio recinto herculino. La flor y nata del mundo cultural y político se reunió para acompañar al artista: estuvieron presentes la alcaldesa, Inés Rey; el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, el secretario xeral de cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; el conselleiro de Cultura, José López Campos; y los comisarios de la exposición, Rubén Ventureira y Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala, entre otros.

La muestra contiene más de 150 piezas de la misma temática: la naturaleza. Como explicó la comisaria, se organiza mediante un recorrido cronológico por la obra "potente, variada, magnífica y coherente" de Vilató, comenzando en la década de 1970 y hasta la actualidad. Trata de explicar, por tanto, el mundo interior y la evolución del artista enseñando cómo ha tratado las obras relacionadas con el medio ambiente a lo largo de su vida. "La naturaleza se pinta desde siempre: la obra de Xavier se sitúa en esta continuidad con la historia del arte, y nos proyecta con el presente y el futuro", comentó. 

Vilató, por su parte, se mostró encantado de poder exponer en una ciudad en la que su familia tuvo tanto pasado, por la oportunidad que le supone para "defender la cultura y la transmisión de lo que es artesano". "Veo estas piezas con una visión muy tierna porque la trayectoria de un artista es muy especial: nadie sabe si está equivocado o no, y aquí puedo ver el camino que tuve para aprender", dijo sobre la muestra. "Encuentro que la gente tiene ganas de observar lo que hago, así que aquí me tenéis para el futuro", subrayó.

Al pasado de su familia también se refirió la alcaldesa, que señaló la relevancia de A Coruña en el mundo 'picassiano': "Na Coruña Picasso daba os seus primeros pasos, e da súa estirpe está aquí Xavier, outro enorme artista que reflexiona sobre a natureza". El medio ambiente, precisamente, liga su obra a Galicia, como apuntó López Campos: "É unha mostra moi vinculada á nosa terra". Además, señaló que supone "un exemplo máis desa cooperación inteligente entre as administracións; nestes mundos tan completos e difíciles de interpretar, debemos facer que a cultura sexa un espazo de convivencia e que axude a lograr pouco a pouco un mundo mellor". 

La muestra se abre al público el miércoles a las 19.30 horas. El horario de visita será de lunes a domingos de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Para acompañar a la exposición se harán visitas guiadas que se desarrollarán los sábados 20 e 27 de diciembre y el 3 de enero a las 12.00 horas. Haerá 25 plazas por visita y la reserva debe hacerse de forma presencial en el Kiosco.

