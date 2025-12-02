A Coruña cierra su mercadillo de Navidad y las playas por el mal tiempo

La Policía Local cierra el acceso a las playas de A Coruña Eugenio Cobas

Si este lunes por la tarde el Ayuntamiento de A Coruña se vio obligado a cerrar el mercadillo de Navidad instalado en María Pita, este martes el mal tiempo vuelve a dejar la plaza sin su feria.

Así lo ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, en las que avisa de que la alerta meteorológica, que sitúa la costa en alerta naranja por la combinación de la fuerza del oleaje y el fuerte viento, según la Aemet, hace necesario que el mercadillo permanezca cerrado por seguridad.

Además, el Gobierno que dirige Inés Rey también cierra el acceso a las playas coruñesas durante este martes, 2 de diciembre.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de "seguir as indicacións dos equipos de emerxencias e non correr riscos innecesarios".