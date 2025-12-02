Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña cierra su mercadillo de Navidad y las playas por el mal tiempo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/12/2025 11:51
La Policía Local cierra el acceso a las playas de A Coruña
La Policía Local cierra el acceso a las playas de A Coruña
Eugenio Cobas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

 Si este lunes por la tarde el Ayuntamiento de A Coruña se vio obligado a cerrar el mercadillo de Navidad instalado en María Pita, este martes el mal tiempo vuelve a dejar la plaza sin su feria. 

Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre

A Coruña cierra su mercadillo de Navidad por el mal tiempo

Más información

Así lo ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, en las que avisa de que la alerta meteorológica, que sitúa la costa en alerta naranja por la combinación de la fuerza del oleaje y el fuerte viento, según la Aemet, hace necesario que el mercadillo permanezca cerrado por seguridad. 

Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

¿Un puente de diciembre pasado por nieve en el área de A Coruña?

Más información

Además, el Gobierno que dirige Inés Rey también cierra el acceso a las playas coruñesas durante este martes, 2 de diciembre. 

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña se prepara para el invierno tras cerrar el noviembre con más días de lluvia de la década

Más información

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de "seguir as indicacións dos equipos de emerxencias e non correr riscos innecesarios".

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Autobús interurbano lleno a su paso por Oleiros

Oleiros vuelve a quejarse de la masificación de los autobuses interurbanos a las puertas de una nueva huelga en el sector
Esther Durán
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña

Galicia se sitúa en noviembre como la comunidad en la que más baja el desempleo
EP
Una inmobiliaria de A Coruña

El Ayuntamiento señala que los precios de la vivienda se han estabilizado en A Coruña
Abel Peña
El ideal gallego

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
EFE