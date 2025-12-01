Una bajada de tensión impide salir a los trenes de A Coruña

Estación de tren provisional Quintana

La tensión de la catenaria en la estación de tren ha caído. Esto significa que, desde las cinco de la tarde, no puede entrar ni salir ningún tren en San Cristóbal. Se tardó media hora en solucionar el problema.

No es la única incidencia que los viajeros de tren han tenido que afrontar. Se encuentra interrumpida la circulación entre San Sadurniño y Xuvia, de la línea de ancho métrico Ferrol-Ortigueira, por la avería de un tren.