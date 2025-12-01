Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una bajada de tensión impide salir a los trenes de A Coruña

La anomalía se produjo pasadas las cinco 
de la tarde en la estación de San Cristóbal

Abel Peña
Abel Peña
01/12/2025 18:01
Estación de tren provisional
Estación de tren provisional
Quintana
La tensión de la catenaria en la estación de tren ha caído. Esto significa que, desde las cinco de la tarde, no puede entrar ni salir ningún tren en San Cristóbal. Se tardó media hora en solucionar el problema. 

No es la única incidencia que los viajeros de tren han tenido que afrontar. Se encuentra interrumpida la circulación entre San Sadurniño y Xuvia, de la línea de ancho métrico Ferrol-Ortigueira, por la avería de un tren.

