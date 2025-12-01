Rueda apuesta por una "gran facultad de medicina en Galicia" que tendría sede en A Coruña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que la Facultad de Medicina y la propia Universidad de Santiago de Compostela (USC) arreglen las "discrepancias" que puedan tener sobre el acuerdo consensuado entre las tres universidades para el grado de Medicina y lo apoyen finalmente. En ese acuerdo, A Coruña contaría con una unidad docente en la UDC.

La UDC retoma su idea de implementar Medicina en A Coruña Más información

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, ha reiterado que la postura del Gobierno gallego es que "es mucho mejor una gran facultad de Medicina para toda Galicia que tener tres pequeñas", por lo que ha instado a respetar el preacuerdo establecido con los tres rectores y la Xunta.

Un documento que estipula que el Gobierno gallego no aprobará ningún nuevo grado de Medicina hasta 2028 y se procederá a la descentralización efectiva al crear dos nuevas unidades docentes, una en la Universidad de A Coruña y otra en la Universidad de Vigo.

Lage Tuñas, sobre el "no" a la descentralización de Medicina: "La resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance" Más información

"Espero que la Facultad de Medicina y la USC arreglen o lleguen a un acuerdo sobre las discrepancias que ellos mismos puedan tener" sobre una propuesta en la que "las tres universidades estuvieron de acuerdo", ha recordado, y que sería "el mejor desenlace".

En este sentido, se ha referido a la reunión que la Universidad de Vigo tiene este lunes y ha apuntado que es mejor "no ceder a ningún tipo de presión" a este respecto.

La Xunta está "en contacto" con las universidades y los rectores, pero a quien le corresponde tomar la decisión final es a las respectivas entidades educativas y "especialmente a la Facultad de Medicina que fue la que, a última hora, manifestó esas discrepancias, ha concluido Rueda.