Pilar Vázquez | “Todas las personas deberían hacerse una serología de ITS al menos una vez en la vida”

La médica Pilar Vázquez, en el salón de actos del Chuac Quintana

Si todas las personas se hiciesen una prueba de VIH, la enfermedad probablemente se erradicaría en dos días. Pilar Vázquez, adjunta de Medicina Interna en el Chuac, asegura que ayudaría, al menos, a sacar a la luz esa fracción “oculta” de personas sin diagnosticar, lo que implicaría que dejasen de transmitirlo. Y sin transmisión, no hay más casos.

A día de hoy, ¿el VIH es grave?

Tenemos unos tratamientos que son muy eficaces, que permiten a las personas llevar una vida totalmente normal. No tiene nada que ver con el VIH de antes. La gente se moría porque no teníamos tratamientos o porque los que había tenían muchos efectos secundarios que, los que han sobrevivido, siguen arrastrando. En parte esa es la razón por la cual muchas personas han perdido el miedo. Aquellos que saben que existe también saben que si hacen bien el tratamiento no se van a morir y eso ha contribuido a bajar la guardia. Pero no deja de ser una enfermedad que no es curable y que se va a arrastrar de por vida.

¿Ahora los tratamientos no tienen efectos secundarios?

Tienen muy pocos. Los tratamientos de antes podían dar alteraciones en la grasa, en el riñón, en el hígado, etc. Los avances en los tratamientos es lo que han hecho que a día de hoy una persona con VIH prácticamente viva lo que tendría que vivir si no tuviese el virus.

¿Qué pasaría si la gente no se tomase la medicación?

Que puede acabar desarrollando sida. El sida son enfermedades que en el resto de población no suelen aparecer, por ejemplo, neumonías muy graves, toxoplasmosis cerebral, determinados tipos de meningitis que también son más graves, trastornos neurológicos… Una serie de enfermedades que pueden hacer que el paciente se muera. Muchas veces, una persona que tiene VIH, que no lo sabe y acaba desarrollando un sida, ingresa en el hospital en unas condiciones muy malas.

¿Qué acogida tienen los tratamientos inyectables?

No son para todos los pacientes, pero un porcentaje de ellos sí les resulta más cómodo poder administrarse el tratamiento así cada dos meses. Además, está en estudio uno que permitirá administrarla cada seis. Yo diría que es una de las enfermedades en las que más se ha avanzado en la historia de la medicina en menos tiempo.

¿Cómo está A Coruña con respecto a otras áreas de Galicia?

A Coruña y Vigo son las que más casos tienen, también por número de población. El verdadero problema no son los diagnosticados, son los que están sin diagnosticar. Eso es lo que realmente nos preocupa.

¿Por qué cree que sucede esto?

Yo creo que la gente asume que “esto no me va a tocar a mí”. Y como habitualmente no da síntomas, salvo que esté muy evolucionado, la gente no se suele hacer las pruebas de VIH. Toda persona sexualmente activa debería hacerse una serología de ITS al menos una vez en la vida. Con los cribados, aumentaría el diagnóstico, lo que incrementaría la proporción de pacientes tratados y eso disminuiría la transmisión.