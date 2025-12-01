Mi cuenta

A Coruña

Os Castros recupera sus vistas tras el derribo de los tanques de crudo de Repsol

Tres de los antiguos depósitos ya se han convertido en escombros, lo que permite contemplar la ría de A Coruña 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/12/2025 12:06
Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña
Las personas que suelen recorrer el paseo peatonal del barrio de Os Castros estaban acostumbradas a contemplar los grandes depósitos de la terminal petrolera de A Coruña. Ahora se van a tener que habituar a un nuevo paisaje totalmente distinto al anterior, ya que Repsol ya ha demolido los tres tanques de crudo.

Los tres tanques de crudo ya casi han desaparecido por completo. Dos de ellos han quedado reducidos a escombros y en el otro solo queda la base, tal y como se puede ver este lunes. Así, esta zona del recinto portuario ha quedado libre de las grandes estructuras que impedían ver la ría y la zona de atraque de barcos.

El desarrollo de la obra de desmantelamiento de la terminal petrolera comenzó hace un mes y medio y se ha realizado en su mayor parte de modo mecánico para demoler los tres tanques de crudo existentes. El coste de esta actuación asciende a 643.000 euros.

Estos tres tanques que han pasado a mejor vida medían de media 15 metros de altura, con un diámetro de 48,8 metros y un volumen de capacidad de más de 31.000 metros cúbicos.

El paisaje de esta zona de la ciudad vuelve a cambiar 61 años después. En 1964 se puso en marcha la terminal petrolera y en la actualidad esta instalación ya se acerca a su final. La demolición de los tanques forma parte de las acciones previas al traslado a Langosteira de todas las operaciones de tráficos que Repsol ejecuta a día de hoy en el Puerto Interior, donde la compañía tiene concesión hasta diciembre de 2027.

La obra continúa

Los trabajos siguen en marcha. Repsol también va a achatarrar, entre otros elementos, las tuberías de producto y las líneas que se utilizaban para el agua de deslastres de los barcos, escaleras, o sistemas contraincendios asociados, además de derruir muros divisores. Se calcula que todo ello supondrá unos 90.000 metros cúbicos de material.

El proyecto incluye actuaciones bajo cota cero, tanto la demolición de las cimentaciones de los tanques, como la extracción de la tubería enterrada, tal y como recoge la adenda de la solicitud de licencia.

Los residuos generados se someten a un proceso de categorización, retirada y gestión de forma separada y clasificada por un gestor homologado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Además, se facilitará la reutilización de la totalidad del árido obtenido del escombro pétreo, que se empleará en el relleno de huecos y fosos.

