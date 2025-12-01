Patricia G. Fraga

Este lunes, 1 de diciembre, vuelve a abrir el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará en marcha de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

Además, en los jardines de Méndez Núñez está el rincón de atracciones para los más pequeños, con camas elásticas, coches de choque o el tren de Papá Noel como grandes reclamos.

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez Más información

Otro mercadillo es el que propone Marineda City, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración instalado en su plaza exterior.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

En el área está ya abierta la pista de hielo de Oleiros, situada en la Polideportiva de la avenida de la II República de Perillo. Su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.