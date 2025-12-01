Mi cuenta

A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 1 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/12/2025 07:40
Navidad A Coruña
Patricia G. Fraga
Este lunes, 1 de diciembre, vuelve a abrir el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará en marcha de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

Además, en los jardines de Méndez Núñez está el rincón de atracciones para los más pequeños, con camas elásticas, coches de choque o el tren de Papá Noel como grandes reclamos. 

Atracciones navideñas en Méndez Núñez

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez

Más información

Otro mercadillo es el que propone Marineda City, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración instalado en su plaza exterior. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

En el área está ya abierta la pista de hielo de Oleiros, situada en la Polideportiva de la avenida de la II República de Perillo. Su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.

Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña

Más información
