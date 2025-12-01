Mi cuenta

Los Bomberos abren la puerta de su casa a una madre angustiada porque el bebé estaba dentro

El incidente ocurrió en A Falperra

Abel Peña
Abel Peña
01/12/2025 13:45
Los Bomberos han efectuado un rescate en la calle Médico Durán, en A Falperra, donde una madre había salido de casa, dejando a su bebé de seis meses dentro. La progenitora, alarmada, avisó a los servicios de emergencia que consiguieron abrir la puerta tras una hora. 

Según explica el padre, su mujer estaba tratando de dormir a la pequeña, pero los ruidos producidos por las obras del piso de abajo. Bajó a la calle un instante para preguntar a los obreros cuando pararían, y al subir, se encontró con que la llave no funcionaba: la puerta simplemente no abría. 

 

Ella sabía que la pequeña se encontraba bien porque podía verla a través de la videocámara de su móvil, así que llamó a un cerrajero. Este trató de abrir la puerta, pero esta era de seguridad, y de excelente calidad, lo que dificultaba la apertura y aumentó la angustia de la madre.

Los Bomberos emplearon una autoescalera para acceder a la vivienda a través de la ventana por lo que fue necesario cortar a la circulación la estrecha calle. La Policía Nacional también se encontraba allí. 

Aunque no sacaron a la niña por la ventana, un bombero permaneció allí, cuidándola, hasta que los Bomberos consiguieron fracturar la puerta. El cerrajero explicó que se había roto una de las cerraduras con las que contaba la puerta, de ahí que fuera tan difícil su acceso. 

 

