El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

'Locura' en un bar de Os Mallos por sus décimos de Lotería de Navidad

Lara Fernández
Lara Fernández
01/12/2025 16:30
rafa chaflán
Comienza la venta de lotería en el Chaflán
Cedida
Una serie entera de un nuevo número para que "no haya problema de que nadie se quede sin él". El Bar Chaflán, en Antonio Viñes, puso este lunes a la venta su Lotería de Navidad, que cada año se agota en cuestión de horas. El año pasado, sin ir más lejos, 'voló' en 65 minutos. 

Para el esperado momento, en el famoso bar de Os Mallos se disfrazaron del 'calvo de la lotería', Clive Arrindell, que murió en julio de 2024. Fue a las 10.00 horas cuando la administración de Lotería les llevó los décimos y, desde entonces, la venta no cesa

El nuevo número es el 60294 y, tal y como señalan desde el bar, no se reserva. "Intentaremos repartir suerte en forma de décimos, porque afortunados ya lo somos, no lo dudéis", dicen. Como es costumbre, este lunes el Chaflán abrirá con más ilusión con la esperanza de devolver a sus clientes la alegría que reciben cada día. 

Chaflán
Chaflán
Cedida
