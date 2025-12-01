La UNED A Coruña celebra una jornada para acercar la discapacidad al ámbito universitario

Fotografía de la UNED en A Coruña El Ideal Gallego

El Centro UNED A Coruña, en colaboración con Inserta Empleo Galicia, celebrará el próximo 3 de diciembre la jornada “Acercando la discapacidad a la Universidad”, una iniciativa concebida para sensibilizar, visibilizar y apoyar al estudiantado con discapacidad en el ámbito académico. La propuesta se suma a los actos internacionales promovidos por Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La actividad, de carácter matinal y con una duración total de cuatro horas, busca fomentar la inclusión, el empoderamiento y la participación activa del alumnado con discapacidad, al tiempo que invita a la reflexión colectiva sobre la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la diversidad funcional dentro del entorno universitario.

Una programación vivencial para comprender la accesibilidad

El programa de la jornada presenta un enfoque práctico y participativo que permitirá al público acercarse a las realidades que afrontan muchas personas con discapacidad:

Escape Room de accesibilidad, que simulará barreras habituales en entornos laborales.

Taller de Braille, centrado en la lectoescritura táctil como herramienta esencial de comunicación accesible.

Demostraciones de videojuegos accesibles en PlayStation 5, donde se mostrará tecnología adaptada al ocio digital.

Taller “Entrena tus competencias laborales”, dirigido al desarrollo de habilidades para la empleabilidad.

Taller “ChatGPT y herramientas de IA para la búsqueda de empleo”, que explorará el potencial de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo profesional.

Estas actividades permitirán comprender de forma directa la importancia de la accesibilidad universal, la empatía y la eliminación de barreras como base para avanzar hacia una universidad más inclusiva.

La deportista paralímpica Marta Arce, invitada especial

La jornada contará también con la participación de la entrenadora y deportista paralímpica Marta Arce, quien ofrecerá una charla inspiradora sobre los desafíos, aprendizajes y procesos de superación vinculados al deporte adaptado. Su intervención brindará una ocasión única para reflexionar sobre la resiliencia, el esfuerzo y la disciplina como herramientas para promover entornos más accesibles y equitativos.

Un compromiso firme con la igualdad de oportunidades

Con la organización de esta jornada, la UNED A Coruña reafirma su compromiso con la inclusión educativa, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, áreas prioritarias dentro de su política institucional. La iniciativa se integra en un conjunto de acciones formativas destinadas tanto a la comunidad universitaria como al público general, con el objetivo de construir espacios más abiertos, diversos y accesibles para todas las personas.