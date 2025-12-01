Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta

El Juzgado decretó apertura de juicio para tres jóvenes por asesinato por presunta vinculación en los hechos en distinto grado

Ep
01/12/2025 13:02
Varios carteles piden justicia para Yoel
El Ideal Gallego
La madre de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, ve una "estrategia" una carta del considerado autor de la agresión mortal diciendo estar "arrepentido".

Altar de Yoel

Procesan por asesinato a los tres acusados del crimen de Yoel en A Coruña

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press después de que el único joven que está en la cárcel por los hechos remitiese una carta dirigida al juzgado para, afirma, "reconocer" lo que califica como "homicidio".

Asimismo para asegurar estar "arrepentido y avergonzado" y pedir "perdón" a los familiares. Además alega consumo de alcohol y drogas. Se compromete también a asumir la responsabilidad civil y expresa su disposición a llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

"Es una estrategia", insiste la madre 

"Es una estrategia, no es arrepentimiento", afirma para precisar que no ha podido leer todo el contenido. "No me lo esperaba, es para hacerme daño a mí". "No lo creo", sentencia para asegurar que, en su opinión, busca hacerle "daño" con este escrito dos años después.

La familia de Yoel, asesinado en Nochebuena en A Coruña, pide cárcel para los tres acusados

"No creo que esté arrepentido, es para que le bajen la pena, no se acuerda de esa noche pero sí de cuántas puñaladas le hizo a mi hijo, de eso sí se acuerda".

"Si se hubiese arrepentido lo hubiera hecho en el momento, ha esperado dos años a arrepentirse justo en estas fechas que se acerca el aniversario de mi hijo", asegura la madre de Yoel, Maritza Yovana, que reconoce estar pasándolo "mal". "Lo que pido es justicia y que pague", sentencia.

Juicio

Todo ello después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretase la apertura de juicio oral por asesinato para tres acusados. Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido en todo momento que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, el abogado de la familia de Yoel Quispe, Adrián Borrajo, ha sostenido que ellos consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión, autor de la carta, y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Crimen de Yoel Quispe: un único acusado por homicidio y petición de 14 años de prisión

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, ha explicado el letrado, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acuerda decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.

