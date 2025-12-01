La Casa dos Xoguetes: un espacio ideal para la solidaridad y la donación en A Coruña

Casa dos Xoguetes, en A Coruña Carlota Blanco

La concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, visitó este lunes las instalaciones de la Casa dos Xoguetes, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en estas fiestas de Nadal con el objetivo de darle una segunda vida a los útiles y fomentar su reutilización. Como ya es habitual por estas fechas, la Casa dos Xoguetes está habilitada en las dependencias de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), situada en la calle Costa da Palloza, 8.

Cabanas recordó que la campaña de este año finalizará el 3 de enero. “La llegada navideña supone una buena ocasión para recalcar la importancia de promover la economía circular y el consumo responsable. Con la Casa de los Juguetes, todas y todos los coruñeses podrán acercar aquellos juguetes que ya no empleen y que otros niños y niñas puedan disfrutar de ellos, al tiempo que podrán llevar los que mas le gusten de los que están expuestos y se correspondan con el valor de sus cupones ”, explicó Cabanas.

Bajo el lema Cambia de aventura, el Gobierno de Inés Rey busca implicar a la ciudadanía en esta iniciativa solidaria que invita a reflexionar sobre el valor de compartir y el impacto positivo de nuestras acciones en el entorno. Esta mañana, Cabanas precisó que “la donación de juguetes estará habilitada entre lo 1 y el 31 de diciembre” y que el horario de la Casa de los Juguetes será de lunes a viernes (de 11:00 a 18:00 horas, ininterrumpidamente), los sábados (de 11:00 a 14:00 horas) y con aperturas especiales los días 24 y 31 de diciembre (de 11:00 a 14:00 horas). Los domingos y festivos la Casa de los Juguetes estará cerrada.

En este primer día de actividad, alumnas y alumnos del CEE Nuestra Señora de Lourdes visitaron la Casa dos Xoguetes, realizando sus donaciones de útiles. En el centro educativo coruñés están desarrollando, precisamente, un proyecto de economía circular.

Diana Cabanas recordó que, hasta el 3 de enero, la Casa dos Xoguetes ofrecerá talleres creativos y actividades lúdicas. Entre las propuestas destacan los talleres de reciclaje y manualidades (postales de Nadal y de Reis, adornos sostenibles, cápsulas de nieve, jardineras y juegos hechos con desecho) y actividades lúdicas como cuentacuentos, dibujo colaborativo y juegos del regalo. Todas las actividades son gratuitas y la inscripción se puede llevar a cabo 15 minutos antes del inicio de cada sesión, en la propia Casa dos Xoguetes.