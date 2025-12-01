Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Casa dos Xoguetes: un espacio ideal para la solidaridad y la donación en A Coruña

Redacción
01/12/2025 18:46
Casa dos Xoguetes, en A Coruña
Casa dos Xoguetes, en A Coruña
Carlota Blanco
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, visitó este lunes las instalaciones de la Casa dos Xoguetes, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en estas fiestas de Nadal con el objetivo de darle una segunda vida a los útiles y fomentar su reutilización. Como ya es habitual por estas fechas, la Casa dos Xoguetes está habilitada en las dependencias de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), situada en la calle Costa da Palloza, 8. 

Cabanas recordó que la campaña de este año finalizará el 3 de enero. “La llegada navideña supone una buena ocasión para recalcar la importancia de promover la economía circular y el consumo responsable. Con la Casa de los Juguetes, todas y todos los coruñeses podrán acercar aquellos juguetes que ya no empleen y que otros niños y niñas puedan disfrutar de ellos, al tiempo que podrán llevar los que mas le gusten de los que están expuestos y se correspondan con el valor de sus cupones ”, explicó Cabanas. 

Bajo el lema Cambia de aventura, el Gobierno de Inés Rey busca implicar a la ciudadanía en esta iniciativa solidaria que invita a reflexionar sobre el valor de compartir y el impacto positivo de nuestras acciones en el entorno. Esta mañana, Cabanas precisó que “la donación de juguetes estará habilitada entre lo 1 y el 31 de diciembre” y que el horario de la Casa de los Juguetes será de lunes a viernes (de 11:00 a 18:00 horas, ininterrumpidamente), los sábados (de 11:00 a 14:00 horas) y con aperturas especiales los días 24 y 31 de diciembre (de 11:00 a 14:00 horas). Los domingos y festivos la Casa de los Juguetes estará cerrada. 

En este primer día de actividad, alumnas y alumnos del CEE Nuestra Señora de Lourdes visitaron la Casa dos Xoguetes, realizando sus donaciones de útiles. En el centro educativo coruñés están desarrollando, precisamente, un proyecto de economía circular. 

Diana Cabanas recordó que, hasta el 3 de enero, la Casa dos Xoguetes ofrecerá talleres creativos y actividades lúdicas. Entre las propuestas destacan los talleres de reciclaje y manualidades (postales de Nadal y de Reis, adornos sostenibles, cápsulas de nieve, jardineras y juegos hechos con desecho) y actividades lúdicas como cuentacuentos, dibujo colaborativo y juegos del regalo. Todas las actividades son gratuitas y la inscripción se puede llevar a cabo 15 minutos antes del inicio de cada sesión, en la propia Casa dos Xoguetes.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

La costa gallega vuelve a estar en alerta naranja a partir del martes
Redacción
Incendio calle San Isidoro

Estable con pronóstico grave el hombre herido en el incendio en un edificio en la calle San Isidoro
Esther Durán
Las estatuas procedentes del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, este lunes en Santiago de Compostela

Las estatuas del Mestre Mateo que se apropiaron los Franco vuelven a casa 70 años después
EFE
El ideal gallego

A Xunta aproba o proxecto de mellora de seguridade e accesibilidade da estrada AC-542 en Infesta
Redacción