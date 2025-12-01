Hi Coruña acoge el cierre de la primera temporada de ‘Érase una red’ con un evento especial
Hi Coruña acoge este jueves el especial para cerrar la primera temporada de ‘Érase una red’, el ciclo de videopodcast y tertulias mensuales que aborda el debate entre el humanismo y el mundo científico y tecnológico. Tras un año de grandes conversaciones y aprendizajes, Hi Coruña ha preparado este evento especial, bajo el nombre de ‘25 años del siglo XXI’. Se trata de una invitación para reflexionar sobre los procesos de transformación culturales, científicos, éticos y sociales que han marcado este primer cuarto de siglo, y qué desafíos emergen para el futuro.
Este cierre de temporada estará presentado por la escritora Silvia Salgado, y contará con la presencia de invitados de las tertulias. Así, estarán expertos como Alba Meijide, de inteligencia artificial y ética tecnológica; Raquel Díaz Seijas, filosofía y pensamiento contemporáneo; Miguel Alonso Giráldez, filología y literatura; Dani Cerqueiro, comunicación y tecnología; y Ricardo Fandiño Pascual, experto en psicología clínica.
También acudirá Pilar Paz, de derecho y medicación; Pablo Medina, periodismo y conflictos armados y sociales; Sonia Rayo, arquitecta, espacio urbano y diseño; Juan Antonio Sanjuan, empresa y tecnología; Pep Páramos, fotografía y memoria visual; Armand Hernández, física y ciencias de la tierra; y Tomás Ruiz, de docencia.