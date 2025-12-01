Mi cuenta

A Coruña

Hi Coruña acoge el cierre de la primera temporada de ‘Érase una red’ con un evento especial

Lara Fernández
Lara Fernández
01/12/2025 16:59
Hi Coruña acoge este jueves el especial para cerrar la primera temporada de ‘Érase una red’, el ciclo de videopodcast y tertulias mensuales que aborda el debate entre el humanismo y el mundo científico y tecnológico. Tras un año de grandes conversaciones y aprendizajes, Hi Coruña ha preparado este evento especial, bajo el nombre de ‘25 años del siglo XXI’. Se trata de una invitación para reflexionar sobre los procesos de transformación culturales, científicos, éticos y sociales que han marcado este primer cuarto de siglo, y qué desafíos emergen para el futuro. 

Este cierre de temporada estará presentado por la escritora Silvia Salgado, y contará con la presencia de invitados de las tertulias. Así, estarán expertos como Alba Meijide, de inteligencia artificial y ética tecnológica; Raquel Díaz Seijas, filosofía y pensamiento contemporáneo; Miguel Alonso Giráldez, filología y literatura; Dani Cerqueiro, comunicación y tecnología; y Ricardo Fandiño Pascual, experto en psicología clínica. 

También acudirá Pilar Paz, de derecho y medicación; Pablo Medina, periodismo y conflictos armados y sociales; Sonia Rayo, arquitecta, espacio urbano y diseño; Juan Antonio Sanjuan, empresa y tecnología; Pep Páramos, fotografía y memoria visual; Armand Hernández, física y ciencias de la tierra; y Tomás Ruiz, de docencia. 

