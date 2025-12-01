Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Hace 25 años | Cuiña supedita el puerto exterior a que se demuestre que será rentable

Tal día como hoy de 1925 la Caja de Ahorros-Monte de Piedad de la ciudad estrenaba presidente: Eduardo Vila Algorri

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
01/12/2025 00:05
Cuiña y Losada conversan ante la mirada de Couceiro, hace 25 años
Cuiña y Losada conversan ante la mirada de Couceiro, hace 25 años
Pedro Puig
Hace 25 años estaba en pleno debate la construcción del puerto exterior, una infraestructura clave que el entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, supeditaba a su futura rentabilidad. A ese asunto dedicó El Ideal Gallego la fotografía principal de su primera página del 1 de diciembre de 2000. En 1950, 75 años atrás, el último mes del año comenzaba con novedades sobre el presupuesto extraordinario que iba a aprobar el Ayuntamiento, con el alcalde Alfonso Molina al frente, para realizar diferentes obras previstas, como por ejemplo la urbanización de la zona de Riazor o un nuevo cementerio. Hace cien años, tal día como hoy de 1925, la Caja de Ahorros-Monte de Piedad de la ciudad estrenaba presidente: Eduardo Vila Algorri.

Viernes, 1 de diciembre de 2000
Viernes, 1 de diciembre de 2000
ARCHIVO

Hace 25 años | Cuiña supedita el puerto exterior a que se demuestre que será rentable

El conselleiro de Política Territorial anunció ayer, 30 de noviembre de 2000, que el puerto exterior de A Coruña podrá construirse si el estudio de viabilidad demuestra que las instalaciones serán rentables. Xosé Cuiña, que presidió el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, acompañado de Antonio Couceiro, aseguró que el muelle coruñés y el de Ferrol son compatibles. Tanto Cuiña como Couceiro animaron a los empresarios a apostar por el puerto exterior y recordaron que será necesario captar un mayor tráfico de mercancías.

Además, la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario volverá a disponer de su espacio tradicional en la Casa del Consulado, gracias al acuerdo alcanzado por el alcalde, Francisco Vázquez, y el director de la institución, Julio Fernández-Argüelles. Una orden ministerial redujo a 180 metros cuadrados la superficie destinada a la entidad cultural, que tradicionalmente tuvo a su servicio 270 metros cuadrados. La academia tiene su sede en el edificio de Panaderas desde 1849.

Por otra parte, el polideportivo del Ventorrillo y el campo de A Grela, parte de cuyas cubiertas arrancó el viento, fueron las instalaciones más afectadas por el temporal. La lluvia provocó inundaciones en locales comerciales de la ciudad y en Betanzos, donde se desbordó el Mendo.

Viernes, 1 de diciembre de 1950
Viernes, 1 de diciembre de 1950
ARCHIVO

Hace 75 años | Casi trece millones para el nuevo cementerio

Se celebró ayer, 30 de noviembre de 1950, la sesión ordinaria del Pleno municipal, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina Brandao, y asistieron los señores Aenlle, García Crespo, Romero, Del Río, Bescansa, Iglesias de Souza, Pedreira Ríos, Sande, Seijo, Patiño, Ramírez, Ponte, Vizcaíno y De la Colina.

Quedó sobre la mesa el presupuesto extraordinario de Ensanche, para permitir unas modificaciones de haberes. Se dio cuenta de la propuesta general de las obras y servicios públicos que deben llevarse al presupuesto extraordinario que pretende formarse. Entre otras, figuran las siguientes partidas: matadero, 18 millones de pesetas; nuevo cementerio, 12.725.969; nuevo colector de alcantarillado, 11 millones; urbanización de la zona de Riazor, 8 millones; accesos a la iglesia de San Pedro de Mezonzo, 1.858.000.

Martes, 1 de diciembre de 1925
Martes, 1 de diciembre de 1925
ARCHIVO

Hace 100 años | Vila Algorri, al frente de la Caja de Ahorros

El señor don Eduardo Vila Algorri ha tenido la amabilidad, que muy de veras agradecemos, de ofrecernos el cargo de presidente de la Caja de Ahorros-Monte de Piedad en esta ciudad, cargo para el que fue elegido en sesión celebrada el 24 del pasado mes de noviembre de 1925. Felicitamos al señor Vila Algorri por la merecida distinción de que ha sido objeto.

Por otra parte, se verificó ayer, 30 de noviembre de 1925, a las seis de la tarde y en el salón de sesiones del Palacio Municipal, la reunión a que se había convocado para organizar el “Aguinaldo del Soldado” con el que se obsequiará a nuestros soldados de África para que en las próximas fiestas de Navidad llegue a los combatientes el afectuoso recuerdo de los que aquí no olvidan a sus hermanos que en aquellas inhóspitas tierras luchan por el honor de España.

