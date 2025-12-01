Mi cuenta

A Coruña

Fundación María José Jove y Xunta promueven la inserción laboral con nuevas titulaciones en ayuda a domicilio

Ep
01/12/2025 14:32
Un total de 85 personas residentes en municipios rurales de las provincias de Ourense y Lugo cuentan desde ahora con una titulación homologada que las capacita en materia de ayuda a domicilio gracias al programa Foadom, desarrollado por la Fundación María José Jove (FMJJ) y la Xunta de Galicia.

Se trata, informa la Fundación, de una iniciativa diseñada con el objetivo de favorecer la inserción laboral de mujeres con cargas familiares que residen en áreas de alta dispersión geográfica, acercando la formación profesional al entorno donde viven.

Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en el año 2023, Lugo y Ourense contaban con 14.792 y 11.432 personas dependientes, respectivamente, lo que refleja la elevada demanda de servicios de atención y cuidados en el ámbito rural gallego.

En esta primera edición del programa, 85 personas han realizado este curso, procedentes de 17 ayuntamientos de Lugo y Ourense. En concreto, de los municipios lucenses de Folgoso do Courel, Monforte de Lemos, Ribas de Sil y Quiroga y de los ayuntamientos ourensanos de Parada de Sil, Castro Caldelas, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Chandrexa de Queixa, A Teixeira, Maceda, Montederramo, Bande, Entrimo, Lobeira, Muiños y Verea.

Foadom destaca, añade, por su enfoque de proximidad y accesibilidad ya que las sesiones formativas se llevan a cabo de manera presencial en los propios municipios donde residen las personas participantes, el 93% son mujeres, eliminando barreras de desplazamiento, facilitando la conciliación y promoviendo el principio de igualdad de oportunidades.

La formación, además, ha conseguido un doble objetivo: por una parte, actualizar y reforzar las competencias de personas que ya tienen experiencia y, por otra, incorporar a 25 nuevas profesionales, aumentando la red de cuidados y la resiliencia del servicio de ayuda a domicilio en zonas rurales con alta demanda.

