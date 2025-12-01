Expoconvento volverá a endulzar la Navidad de los coruñeses

Expoconvento regresa a A Coruña

Del 3 al 8 de diciembre, A Coruña volverá a acoger la Feria del Dulce de Convento, que alcanza esta año su edición número quince. La cita será en en los Capuchinos (Federico Tapia, 71). Eso sí, cabe mencionar que al ser sus existencias limitadas, en caso de terminarse, cerrarán antes las puertas, como cada año.

La feria se podrá disfrutar de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Dos de las novedades que se presentan este año son conventos masculinos de clausura: Cistercienses de Sobrado y Carmelitas de Santiago. Pero, al margen de las novedades, el evento mantendrá su esencia de siempre.

En total, son 50 los conventos participantes. Se podrán adquirir productos sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, integrales... El objetivo es que todos los asistentes puedan disfrutar de un evento que ya es un clásico de la temporada navideña en A Coruña.