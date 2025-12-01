Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Expoconvento volverá a endulzar la Navidad de los coruñeses

Josefa Prado
01/12/2025 17:42
Vuelven los dulces de convento que saben a gloria en Expoconvento (9)
Expoconvento regresa a A Coruña
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Del 3 al 8 de diciembre, A Coruña volverá a acoger la Feria del Dulce de Convento, que alcanza esta año su edición número quince. La cita será en en los Capuchinos (Federico Tapia, 71). Eso sí, cabe mencionar que al ser sus existencias limitadas, en caso de terminarse, cerrarán antes las puertas, como cada año.

La feria se podrá disfrutar de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Dos de las novedades que se presentan este año son conventos masculinos de clausura: Cistercienses de Sobrado y Carmelitas de Santiago. Pero, al margen de las novedades, el evento mantendrá su esencia de siempre.

En total, son 50 los conventos participantes. Se podrán adquirir productos sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, integrales... El objetivo es que todos los asistentes puedan disfrutar de un evento que ya es un clásico de la temporada navideña en A Coruña. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

A Xunta aproba o proxecto de mellora de seguridade e accesibilidade da estrada AC-542 en Infesta
Redacción
Declaraciones de Alfonso Rueda en el 25 aniversario de Unirisco

Rueda apuesta por una "gran facultad de medicina en Galicia" que tendría sede en A Coruña
Agencias
Estación de tren provisional

Una bajada de tensión impide salir a los trenes de A Coruña
Abel Peña
Vista de la nueva tienda de Oysho en Berlín

Oysho se estrena en Berlín
Redacción