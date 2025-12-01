Estable con pronóstico grave el hombre herido en el incendio en un edificio en la calle San Isidoro

Incendio en la calle San Isidoro Javier Alborés

El pasado jueves, un incendio en el número 58 de la calle San Isidoro, en A Coruña, provocaba el fallecimiento de una persona. Además, otro hombre quedaba herido de gravedad y tenía que ser hospitalizado. Cuatro días después del fatal suceso, su pronóstico sigue siendo grave, pese a que permanece estable.

Tanto la persona que falleció como la que permanece hospitalizada eran de avanzada edad. Además, cabe recordar que el edificio tuvo que ser desalojado para evitar que se produjesen más víctimas y así evitar que los daños fuesen todavía mayores.

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña Más información

Tras las primeras investigaciones, todo apunta a que el incendio se inició en un cuadro eléctrica. Dos personas fueron detenidas por los hechos horas después de lo ocurrido, aunque posteriormente fueron puestas en libertad.