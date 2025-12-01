¿Está María Pita colocada al revés?

La figura de la heroína, apuntando hacia el ayuntamiento Quintana

Si hay una estatua que represente a la ciudad de A Coruña esa es, sin duda, la de María Pita. Proyectada durante muchos años, incluso décadas, los primeros planes serios para erigir un monumento en la memoria de Mayor Fernández Pita empiezan en 1888, después de que el escultor José González Jiménez, quien había hecho también el busto del general Sánchez Bregua, ganase el concurso preparado a tal efecto pero el proyecto quedó en el olvido durante casi cien años, aunque sí se aprovechó su boceto original, que se guardaba en el Archivo Municipal.

Tras muchas idas y venidas, finalmente, la obra se convirtió en una realidad después de que pasasen 408 años y 358 días del rechazo al ataque inglés a la ciudad. El 5 de mayo de 1998 se inauguró la figura de bronce, realizada por Xosé Castiñeiras y que ocupa un lugar preeminente en la plaza que también lleva el nombre de la heroína.

El artista trabajó en la pieza durante tres años y la obra le costó a las arcas municipales setenta millones de pesetas. Representa a la heroína en actitud de lucha, con una pica en la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene el brazo de su marido, Gregorio de Rocamonde, herido de muerte. Un cañón pedrero y restos de la muralla destruida completan el conjunto.

La altura total del conjunto escultórico es de 9,31 metros, compuesto por una plataforma de escalones de 45 centímetros de alto, un pedestal de 5,56 y una escultura de 3,30 metros que tiene un peso de treinta toneladas.

Mirando hacia dentro

La estatua es reconocible ya no solo por los coruñeses sino también por los miles de visitantes que acuden cada año a la ciudad y que, como punto de referencia, comienzan muchas visitas guiadas a los pies de la heroína. Lo cierto es que, conociendo la historia, más de uno se pregunta: si los invasores llegaban desde el mar, ¿por qué está María Pita mirando hacia el lado contrario?

La respuesta no está nada clara, más allá de alguna leyenda urbana que decía que el alcalde que situó a la heroína coruñesa, literalmente, sobre un pedestal, Paco Vázquez, prefería tener la visión directamente de cara desde su despacho.

El propio escultor había declarado, algunos años después de la inauguración, que no estaba de acuerdo con la colocación e incluso se abrió un debate de si habría que darle la vuelta aunque, finalmente, nada cambió. Castiñeiras aseguraba que quería que María Pita mirase hacia la Marina, que sería su posición natural, aunque desde el Ayuntamiento quisieron que mirase hacia el interior de la plaza.

En el listado de razones para que la cara estuviese orientada hacia el mar se añadían otras dos: que nunca le da el sol de frente y que, al hacer una foto con el ayuntamiento detrás, aparece de espaldas, cuando sería más estético que se viese el rostro y, detrás, el edificio.

Plataforma giratoria

Una de las propuestas que se llegaron a hacer en su día era la de que se instalase una plataforma giratoria que permitiese que la estatua pudiese rotar y mirar en diferentes direcciones. Aunque para ello habrían tenido que desmontarla.

También se criticó en su día la ubicación elegida. El autor, que aseguraba estar más que satisfecho con el resultado final, no lo estaba tanto con el lugar elegido: prefería que se hubiese colocado un poco más cerca del ayuntamiento, hacia el centro de la plaza, como correspondería a tan insigne figura.