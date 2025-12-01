El otro Zara que abrió sus puertas hace 50 años y que espera una nueva vida

La tienda de Zara de la calle Torreiro, en 1980 Inditex

Las últimas semanas de 1975 fueron muy convulsas en España. El hasta entonces jefe de Estado, el dictador Francisco Franco, murió el 20 de noviembre, lo que dejó sumido al país en la incertidumbre, que finalmente quedó resuelta con la restauración de la democracia. Solo diez días después de aquella fecha ocurrió otro hecho relevante en A Coruña, aunque de mucha menor envergadura. En concreto, abrió sus puertas la segunda tienda de Zara, en la calle Torreiro. Lo hizo en una jornada como hoy de hace 50 años, el 1 de diciembre de 1975, según recoge el libro ‘Amancio Ortega, de cero a Zara’, de Xabier R. Blanco y Jesús Salgado.

Este comercio empezó su actividad en el centro de la ciudad, al lado de los Almacenes Barros. Su apertura llegó pocos meses después de la inauguración del primer local de esta marca, ubicado en la calle Juan Flórez, que fue inaugurado el 9 de mayo de 1975.

El tesoro de la tienda de Zara de Juan Flórez: “Me habéis acompañado casi toda mi vida” Más información

“En Zara se vende un poco de todo. Confección de caballero y de niño que se suele comprar a terceros, las batas y los camisones que ya tenían excelente aceptación en las boutiques de la ciudad, toallas, ropa de casa y, sobre todo, los ‘shetlands’ (jerséis) de los estudiantes.”, señala el libro.

Primeros años

Esta segunda tienda de Zara, que contaba con dos plantas en su interior, convirtió a la céntrica calle Torreiro en un pequeño centro neurálgico de la moda de A Coruña durante muchos años. Las primeras referencias que se encuentran en la prensa gallega sobre esta tienda que abrió Amancio Ortega son anuncios, como, por ejemplo, uno publicado en 1979, que decía así: “Zara: moda de todo tipo, moda de todo tiempo”. Además, esta publicidad enumeraba otros establecimientos de esta marca. En concreto, aparecían los dos Zara de A Coruña ubicados en la calle Juan Flórez y en Torreiro.

También estaban presentes los de Corcubión, Vigo, Ourense y Lugo, y se anunciaba la apertura de otro local “próximamente” en Santiago. El establecimiento de Torreiro también fue noticia aquellos años por algunos robos que se produjeron en él, con noticias que recogían testimonios de las dependientas.

Como peculiaridad, este establecimiento no solo vendió ropa, sino que también puso a disposición de los clientes libros y discos durante un tiempo. Eso sí, fue únicamente durante los primeros años de vida de este comercio. Posteriormente, la empresa decidió centrarse únicamente en prendas de ropa.

Cuando Zara vendía vinilos y discos: "Poníamos mucha música negra", recuerda su pinchadiscos Más información

Cierre

Este local funcionó bajó esta enseña de Zara hasta 2009, cuando Inditex tomó la decisión de convertirlo en un segundo centro Lefties en la ciudad para ofrecer al público piezas de Zara de otras temporadas, ropa de tendencia con pequeños defectos y prendas confeccionadas únicamente para esta línea. Ni diez años duró así. En 2018, la compañía textil acordó cerrar este establecimiento y trasladarse hasta el centro comercial Marineda City, en las afueras de la ciudad.

Desde entonces, este bajo ha permanecido sin ningún tipo de actividad. El único rastro que recordó durante años su pasado comercial fue un papel colocado en la puerta principal.

Nueva vida

A finales del año pasado, se hizo público que este bajo comercial que albergó el segundo Zara de la historia se convertiría en un gimnasio, según anunció la compañía Fitness Park en su página web.

¿Qué pasa con el gimnasio del Zara de Torreiro en A Coruña? Más información

Sin embargo, esta iniciativa todavía no se ha hecho realidad. “Actualmente, la previsión de ese proyecto es para comienzos de 2026, con los posibles adelantos o atrasos que pueda tener”, aseguró la empresa a este diario hace unos meses. Mientras tanto, esta emblemática tienda sigue acumulando polvo, a la espera de poder albergar a un nuevo inquilino que le dé nuevo uso a este espacio.